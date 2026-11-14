Чим українські Gripen зможуть збивати російські "Шахеди" – експерти назвали головну проблему

Шведські винищувачі JAS 39 Gripen, які Україна очікує отримати у січні-лютому 2027 року, можуть залучити до знищення російських ударних безпілотників. Літаки мають потужну авіаційну гармату та ракети класу "повітря-повітря", однак поки не пристосовані до використання дешевших засобів перехоплення дронів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

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За словами президента Володимира Зеленського, Gripen планують використовувати для боротьби з російськими безпілотниками, зокрема "Шахедами" та "Геранями".

Одним із головних засобів ураження стане 27-мм авіаційна гармата Mauser BK-27 зі скорострільністю близько 1700 пострілів на хвилину.

Для порівняння, американські F-16 оснащені 20-мм гарматою M61A1 Vulcan, яка здатна здійснювати до 6000 пострілів на хвилину. Водночас снаряди Gripen мають більший калібр і потужність, тому для знищення безпілотника може знадобитися менше влучань.

Які ракети Gripen можуть застосовувати проти дронів

Шведські винищувачі можуть використовувати ракети AIM-9, AIM-120 та IRIS-T, призначені для ураження повітряних цілей.

Однак їхня вартість становить від сотень тисяч до кількох мільйонів доларів, тому застосування такого озброєння проти відносно дешевих російських дронів не завжди економічно виправдане.

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На відміну від F-16, Gripen поки не мають інтегрованих 70-мм високоточних ракет APKWS із лазерним наведенням, які використовують для дешевшого перехоплення безпілотників. Водночас шведська компанія Saab уже розглядає можливість такого оснащення.

Крім того, Gripen можуть нести далекобійні ракети Meteor, проте експерти вважають їх використання проти "Шахедів" надто дорогим. Такі ракети доцільніше застосовувати проти російських бойових літаків, зокрема носіїв керованих авіабомб.

У Defense Express зазначають, що Gripen мають достатній арсенал для боротьби з російськими безпілотниками, однак ефективність їхнього застосування залежатиме від доступності відповідного озброєння та можливості інтегрувати дешевші засоби перехоплення.

Україна очікує перші винищувачі Gripen у січні-лютому - Зеленський