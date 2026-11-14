Чем украинские Gripen смогут сбивать российские «Шахеды» — эксперты назвали главную проблему

Шведские истребители JAS 39 Gripen, которые Украина ожидает получить в январе-феврале 2027 года, могут привлечь к уничтожению российских ударных беспилотников. Самолёты имеют мощную авиационную пушку и ракеты класса «воздух-воздух», однако пока не приспособлены к использованию более дешёвых средств перехвата дронов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По словам президента Владимира Зеленского, Gripen планируют использовать для борьбы с российскими беспилотниками, в частности «Шахедами» и «Геранями».

Одним из главных средств поражения станет 27-мм авиационная пушка Mauser BK-27 с темпом стрельбы около 1700 выстрелов в минуту.

Для сравнения, американские F-16 оснащены 20-мм пушкой M61A1 Vulcan, которая способна осуществлять до 6000 выстрелов в минуту. В то же время снаряды Gripen имеют больший калибр и мощность, поэтому для уничтожения беспилотника может потребоваться меньше попаданий.

Какие ракеты Gripen могут применять против дронов

Шведские истребители могут использовать ракеты AIM-9, AIM-120 и IRIS-T, предназначенные для поражения воздушных целей.

Однако их стоимость составляет от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов, поэтому применение такого вооружения против относительно дешёвых российских дронов не всегда экономически оправдано.

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В отличие от F-16, Gripen пока не имеют интегрированных 70-мм высокоточных ракет APKWS с лазерным наведением, которые используют для более дешёвого перехвата беспилотников. В то же время шведская компания Saab уже рассматривает возможность такого оснащения.

Кроме того, Gripen могут нести дальнобойные ракеты Meteor, однако эксперты считают их использование против «Шахедов» слишком дорогим. Такие ракеты целесообразнее применять против российских боевых самолётов, в частности носителей управляемых авиабомб.

В Defense Express отмечают, что Gripen имеют достаточный арсенал для борьбы с российскими беспилотниками, однако эффективность их применения будет зависеть от доступности соответствующего вооружения и возможности интегрировать более дешёвые средства перехвата.

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