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Украина ожидает первые истребители Gripen в январе–феврале — Зеленский

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Зеленский заявил, что шведские Gripen могут прибыть в Украину в январе–феврале 2027 года. Их планируют задействовать в ПВО.

Украина ожидает первые истребители Gripen в январе–феврале — Зеленский

Украина ожидает шведские истребители JAS 39 Gripen производства Saab в январе–феврале 2027 года. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 10 ноября, пишет УНН.

Детали

"Что касается Швеции, мы всегда поднимали тему противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

По его словам, со странами Северной Европы также говорили об амуниции для F-16.

"Это часть противовоздушной обороны. Все F-16 уже являются частью нашей системы противовоздушной обороны. Нам нужно больше F-16, потому что основное количество F-16 постоянно находится на модернизации, поскольку это старые F-16, но они хорошие, очень быстрые и могут уничтожать реактивные "шахеды". Мы используем их и очень благодарны, и благодарны всем странам за этот флот — Дании и Норвегии, и мы очень благодарны Швеции", — отметил Зеленский.

Мы говорим и поднимаем тему Gripen. Они должны прибыть в январе–феврале, возможно, в феврале. Да, мы поднимали тему о том, что они нужны нам как можно раньше. Но я имею в виду, что они уже в пути. Да, мы увидим, как Gripen будут работать против этих "шахедов". Да, мы также на это рассчитываем. Да. Это касается противовоздушной обороны

— указал Зеленский.

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Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Saab JAS 39 Gripen
Дания
Швеция
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon