Украина ожидает первые истребители Gripen в январе–феврале — Зеленский

Украина ожидает шведские истребители JAS 39 Gripen производства Saab в январе–феврале 2027 года. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 10 ноября, пишет УНН.

"Что касается Швеции, мы всегда поднимали тему противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

По его словам, со странами Северной Европы также говорили об амуниции для F-16.

"Это часть противовоздушной обороны. Все F-16 уже являются частью нашей системы противовоздушной обороны. Нам нужно больше F-16, потому что основное количество F-16 постоянно находится на модернизации, поскольку это старые F-16, но они хорошие, очень быстрые и могут уничтожать реактивные "шахеды". Мы используем их и очень благодарны, и благодарны всем странам за этот флот — Дании и Норвегии, и мы очень благодарны Швеции", — отметил Зеленский.

Мы говорим и поднимаем тему Gripen. Они должны прибыть в январе–феврале, возможно, в феврале. Да, мы поднимали тему о том, что они нужны нам как можно раньше. Но я имею в виду, что они уже в пути. Да, мы увидим, как Gripen будут работать против этих "шахедов". Да, мы также на это рассчитываем. Да. Это касается противовоздушной обороны