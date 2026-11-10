В Польше заявили о готовности Украины передать антидроновые технологии в обмен на два истребителя МиГ-29
Киев • УНН
Украина и Польша согласовывают обмен антидроновыми технологиями на два истребителя МиГ-29. Также стороны обсудили радары и обслуживание PAC-3.
Украина согласилась передать Польше технологии, необходимые для борьбы с беспилотниками. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. По его словам, соответствующих договоренностей удалось достичь во время переговоров в Киеве. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Томчик находится в украинской столице с понедельника вместе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Каролем Домановским. Стороны обсуждают военное и промышленное сотрудничество, в частности обмен технологиями.
Украина согласилась передать Польше необходимые нам технологии противодействия беспилотникам
Одной из тем переговоров стала возможность передачи Украине двух польских истребителей МиГ-29. Взамен Варшава рассчитывает получить доступ к украинским разработкам в сфере беспилотников и средств борьбы с ними.
Томчик отметил, что соответствующая договоренность "приближается к завершению" и в настоящее время находится "на этапе согласования деталей".
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Параллельно стороны обсуждают углубление сотрудничества в рамках международной антибаллистической коалиции, сосредоточенной на перехвате ракет. В эту инициативу входят Украина, Польша, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Польша присоединилась к объединению в сентябре и готова усилить его радиолокационными системами P-18PL с дальностью действия 2000 километров.
Эти радары, имеющие дальность действия 2000 километров, будут размещены в Польше и будут служить интересам Польши, НАТО, Украины и коалиции в целом. Но еще одним и, вероятно, наиболее важным вопросом является разработка ракеты — ракеты, способной перехватить другую ракету. Это требует привлечения возможностей различных компаний и разных стран
Кроме этого, участники переговоров планируют обсудить создание специализированного центра технического обслуживания ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.
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