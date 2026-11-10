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В Польше заявили о готовности Украины передать антидроновые технологии в обмен на два истребителя МиГ-29

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Украина и Польша согласовывают обмен антидроновыми технологиями на два истребителя МиГ-29. Также стороны обсудили радары и обслуживание PAC-3.

В Польше заявили о готовности Украины передать антидроновые технологии в обмен на два истребителя МиГ-29

Украина согласилась передать Польше технологии, необходимые для борьбы с беспилотниками. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. По его словам, соответствующих договоренностей удалось достичь во время переговоров в Киеве. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Томчик находится в украинской столице с понедельника вместе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Каролем Домановским. Стороны обсуждают военное и промышленное сотрудничество, в частности обмен технологиями.

Украина согласилась передать Польше необходимые нам технологии противодействия беспилотникам

- заявил польский чиновник.

Одной из тем переговоров стала возможность передачи Украине двух польских истребителей МиГ-29. Взамен Варшава рассчитывает получить доступ к украинским разработкам в сфере беспилотников и средств борьбы с ними.

Томчик отметил, что соответствующая договоренность "приближается к завершению" и в настоящее время находится "на этапе согласования деталей".

В Словакии возобновили расследование передачи Украине МиГ-2930.10.26, 14:09 • 13409 просмотров

Параллельно стороны обсуждают углубление сотрудничества в рамках международной антибаллистической коалиции, сосредоточенной на перехвате ракет. В эту инициативу входят Украина, Польша, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Польша присоединилась к объединению в сентябре и готова усилить его радиолокационными системами P-18PL с дальностью действия 2000 километров.

Эти радары, имеющие дальность действия 2000 километров, будут размещены в Польше и будут служить интересам Польши, НАТО, Украины и коалиции в целом. Но еще одним и, вероятно, наиболее важным вопросом является разработка ракеты — ракеты, способной перехватить другую ракету. Это требует привлечения возможностей различных компаний и разных стран

- отметил заместитель министра обороны Польши.

Кроме этого, участники переговоров планируют обсудить создание специализированного центра технического обслуживания ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.

В Польше проведут первые масштабные учения «коалиции желающих» для подготовки к развертыванию войск в Украине03.11.26, 04:16 • 20380 просмотров

Ольга Розгон

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