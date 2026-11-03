В Польше проведут первые масштабные учения «коалиции желающих» для подготовки к развертыванию войск в Украине
Киев • УНН
В Польше 9–22 ноября пройдут учения с участием 2800 военнослужащих из 10 стран. Они проверят готовность сил к развертыванию в Украине после перемирия.
В Польше с 9 по 22 ноября пройдут первые полномасштабные военные учения "коалиции желающих", в ходе которых проверят готовность международных сил к возможному развертыванию в Украине после прекращения огня. В маневрах примут участие около 2800 военнослужащих из 10 стран, сообщает Le Monde, пишет УНН.
Детали
Учения под названием "Koalicja" пройдут на полигоне в Новой Дембе на юго-востоке Польши, неподалеку от украинской границы.
Главная цель маневров – проверить способность международного контингента быстро развернуть силы для сдерживания россии от возможного возобновления боевых действий.
Какие страны примут участие в учениях
Основу военного контингента составят французские и британские военнослужащие. В учениях также примут участие представители Эстонии, Литвы, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции и Бельгии.
Всего "коалиция желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания, объединяет 36 государств.
Соединенные Штаты непосредственного участия в учениях принимать не будут. В то же время роль Вашингтона в будущих гарантиях безопасности для Украины остается неопределенной.
Европейские военные готовятся к возможному развертыванию в Украине: в Польше проведут масштабные учения17.10.26, 07:44 • 6922 просмотра