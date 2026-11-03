У Польщі проведуть перші масштабні навчання "коаліції охочих" для підготовки до розгортання військ в Україні
Київ • УНН
У Польщі 9–22 листопада відбудуться навчання 2800 військових із 10 країн. Вони перевірять готовність сил до розгортання в Україні після перемир’я.
У Польщі з 9 до 22 листопада відбудуться перші повномасштабні військові навчання "коаліції охочих", під час яких перевірять готовність міжнародних сил до можливого розгортання в Україні після припинення вогню. У маневрах візьмуть участь близько 2800 військовослужбовців із 10 країн, повідомляє Le Monde, пише УНН.
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Навчання під назвою "Koalicja" пройдуть на полігоні в Новій Дембі на південному сході Польщі, неподалік українського кордону.
Головна мета маневрів – перевірити здатність міжнародного контингенту швидко розгорнути сили для стримування росії від можливого відновлення бойових дій.
Які країни візьмуть участь у навчаннях
Основу військового контингенту становитимуть французькі та британські військовослужбовці. До навчань також долучаться представники Естонії, Литви, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Бельгії.
Загалом "коаліція охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія, об'єднує 36 держав.
Сполучені Штати безпосередньої участі в навчаннях не братимуть. Водночас роль Вашингтона в майбутніх гарантіях безпеки для України залишається невизначеною.
Європейські військові готуються до можливого розгортання в Україні: у Польщі проведуть масштабні навчання17.10.26, 07:44 • 6922 перегляди