Європейські військові готуються до можливого розгортання в Україні: у Польщі проведуть масштабні навчання

$44.890.0950.310.04
ukenru
04:29 • 3714 перегляди
Нічні атаки росіян по українських регіонах: загиблий у Херсоні, десятки постраждалих та пошкоджена інфраструктураPhoto
04:19 • 5026 перегляди
Трамп запровадив "пекельні" санкції проти росії та одразу призупинив їхню дію – BBC
03:17 • 9864 перегляди
Зеленський розкритикував угоду Трампа з росією щодо дизеля, а дії москви щодо миру назвав "пародією"
02:38 • 11469 перегляди
На російських дронах "Молния-2" виявили загадкові пристрої: чи може це бути аналог Starlink
01:56 • 11619 перегляди
путін заявив про захоплення 6500 кв. км України, але реальні успіхи армії рф у 45 разів менші – ISW
01:17 • 11548 перегляди
НПЗ "роснефти", який забезпечує пальним москву, зупинив частину виробництва після атаки дронів
00:38 • 11843 перегляди
лукашенко заявив, що Трамп не має права диктувати Україні, хто повинен бути її президентом
23:56 • 12095 перегляди
"Їх взагалі не слід пускати до Європи" - у Фінляндії пропонують заборонити туристичні візи росіянам
23:16 • 11979 перегляди
Поворот Трампа до росії викликав невдоволення американців – ЗМІ
22:57 • 11131 перегляди
Зеленський готовий на 100 днів припинити удари по НПЗ росії в обмін на розширення Starlink – WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.8м/с
99%
751мм
Популярнi новини
Маск запропонував Трампу уповільнити роботу Starlink в Україні - ЗМІ16 жовтня, 18:52 • 12889 перегляди
Леброн Джеймс влаштував несподіваний сюрприз Ашеру на 48-річчяPhoto16 жовтня, 21:05 • 12728 перегляди
KFC відмовляється від Pepsi на користь Coca-Cola: PepsiCo може втратити $500 мільйонів на рік16 жовтня, 22:06 • 10130 перегляди
З'явилися знімки наслідків удару по дата-центру "Яндекса" у росіїVideo22:55 • 7316 перегляди
Тома Круза звинуватили у спробі залучити Джима Керрі до саєнтології00:06 • 8646 перегляди
Публікації
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
16 жовтня, 13:30 • 41424 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
16 жовтня, 13:11 • 38002 перегляди
Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у ЛондоніVideo16 жовтня, 12:17 • 41367 перегляди
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 10:05 • 50200 перегляди
Від розпродажу радянського ОПК до власної балістики: що втратила і відновлює Україна
Ексклюзив
16 жовтня, 08:56 • 56636 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Леді Гага
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Біллі Джоел заявив, що лікарі заборонили йому виступати та керувати автомобілем03:05 • 2092 перегляди
Джонні Депп опинився в центрі нового скандалу: відомий актор відхрестився від дружби з нимPhoto02:05 • 3210 перегляди
Леді Гагу звинуватили у зневажливому ставленні до легендарної співачки та вимагають вибаченьPhoto01:06 • 4118 перегляди
Тома Круза звинуватили у спробі залучити Джима Керрі до саєнтології00:06 • 8742 перегляди
Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів23:05 • 5724 перегляди
Актуальне
Starlink
The Times
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Опалення

Європейські військові готуються до можливого розгортання в Україні: у Польщі проведуть масштабні навчання

Київ • УНН

 • 214 перегляди

У листопаді 1500 військових із Британії, Франції, Німеччини та Польщі відпрацюють перекидання контингенту в Україну. Рішення про місію не ухвалено.

Європейські військові готуються до можливого розгортання в Україні: у Польщі проведуть масштабні навчання

У листопаді до Польщі прибудуть щонайменше 1500 військовослужбовців із Великої Британії, Франції та Німеччини, які разом із польськими військовими відпрацьовуватимуть сценарій розгортання європейського контингенту в Україні після можливого припинення вогню. Про це повідомляє The Times, пише УНН.

Деталі

Основною метою навчань стане перевірка готовності європейських армій до швидкого перекидання військ та організації їхнього забезпечення. Зокрема, учасники відпрацьовуватимуть транспортування особового складу, доставку пального, продовольства та інших необхідних ресурсів.

Польща закликала Європу перейти на "воєнні рейки" через темпи виробництва зброї в рф13.10.26, 15:50 • 4676 переглядiв

Маневри мають підготувати європейські держави до можливого направлення військового контингенту в Україну після завершення активної фази бойових дій. Передбачається, що присутність іноземних військових могла б стати додатковим фактором стримування нової російської агресії.

Британія підтвердила підготовку до можливого розгортання військ

За повідомленнями ЗМІ, британська сторона підтвердила проведення масштабних навчань у Польщі наступного місяця. У них візьмуть участь військовослужбовці кількох європейських країн.

Норвегія побудує біля України завод із виробництва зброї проти дронів16.10.26, 04:57 • 7274 перегляди

Під час маневрів особливу увагу приділять логістиці та координації між союзниками. Ці завдання є ключовими для можливого тривалого перебування міжнародних сил на українській території.

Європейські країни розглядають потенційну військову присутність в Україні як один з елементів майбутніх гарантій безпеки. Йдеться про підтримку стабільності після можливого припинення вогню та запобігання відновленню масштабних бойових дій.

Водночас проведення навчань не означає, що рішення про відправлення європейських військ до України вже ухвалене. Наразі союзники лише відпрацьовують можливий сценарій, реалізація якого залежатиме від подальшого розвитку ситуації та політичних домовленостей.

Литва хоче розмістити постійну військову базу США біля кордонів росії та білорусі – Трамп уже відреагував15.10.26, 03:25 • 20042 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Війна в Україні
The Times
Франція
Велика Британія
Німеччина
Україна
Польща