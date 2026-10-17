Європейські військові готуються до можливого розгортання в Україні: у Польщі проведуть масштабні навчання
Київ • УНН
У листопаді 1500 військових із Британії, Франції, Німеччини та Польщі відпрацюють перекидання контингенту в Україну. Рішення про місію не ухвалено.
У листопаді до Польщі прибудуть щонайменше 1500 військовослужбовців із Великої Британії, Франції та Німеччини, які разом із польськими військовими відпрацьовуватимуть сценарій розгортання європейського контингенту в Україні після можливого припинення вогню. Про це повідомляє The Times, пише УНН.
Деталі
Основною метою навчань стане перевірка готовності європейських армій до швидкого перекидання військ та організації їхнього забезпечення. Зокрема, учасники відпрацьовуватимуть транспортування особового складу, доставку пального, продовольства та інших необхідних ресурсів.
Польща закликала Європу перейти на "воєнні рейки" через темпи виробництва зброї в рф13.10.26, 15:50 • 4676 переглядiв
Маневри мають підготувати європейські держави до можливого направлення військового контингенту в Україну після завершення активної фази бойових дій. Передбачається, що присутність іноземних військових могла б стати додатковим фактором стримування нової російської агресії.
Британія підтвердила підготовку до можливого розгортання військ
За повідомленнями ЗМІ, британська сторона підтвердила проведення масштабних навчань у Польщі наступного місяця. У них візьмуть участь військовослужбовці кількох європейських країн.
Норвегія побудує біля України завод із виробництва зброї проти дронів16.10.26, 04:57 • 7274 перегляди
Під час маневрів особливу увагу приділять логістиці та координації між союзниками. Ці завдання є ключовими для можливого тривалого перебування міжнародних сил на українській території.
Європейські країни розглядають потенційну військову присутність в Україні як один з елементів майбутніх гарантій безпеки. Йдеться про підтримку стабільності після можливого припинення вогню та запобігання відновленню масштабних бойових дій.
Водночас проведення навчань не означає, що рішення про відправлення європейських військ до України вже ухвалене. Наразі союзники лише відпрацьовують можливий сценарій, реалізація якого залежатиме від подальшого розвитку ситуації та політичних домовленостей.
Литва хоче розмістити постійну військову базу США біля кордонів росії та білорусі – Трамп уже відреагував15.10.26, 03:25 • 20042 перегляди