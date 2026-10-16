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Норвегія побудує біля України завод із виробництва зброї проти дронів

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Норвезька Kongsberg планує до 2028 року запустити в Польщі завод протидронових систем. Інвестиції становитимуть близько €45 млн.

Норвегія побудує біля України завод із виробництва зброї проти дронів

Норвезька оборонна компанія Kongsberg планує відкрити у Польщі завод із виробництва систем для боротьби з безпілотниками. Нове підприємство посилить виробництво польських комплексів протиповітряної оборони SAN, призначених для захисту від дронів. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на заяву компанії, пише УНН.

Деталі

Контракт на будівництво заводу планують підписати до кінця 2026 року, після чого розпочнуться роботи. Загальний обсяг інвестицій становитиме 200 млн злотих, або приблизно 45 млн євро.

Очікується, що підприємство запрацює вже у 2028 році. Воно вироблятиме протидронові системи, які дозволять Польщі зменшити залежність від постачання іноземних компонентів для власної ППО.

Яку систему ППО посилять норвезькі розробки

Йдеться про польський зенітний комплекс SAN, до складу якого входять бойові модулі Kongsberg PROTECTOR із 30-мм гарматами. Вони призначені для знищення безпілотників без використання дорогих зенітних ракет.

Крім гармат, SAN оснащуватимуть 12,7-мм кулеметами, самохідними 35-мм зенітними установками SA-35, засобами радіоелектронної боротьби, ракетами APKWS та дронами-перехоплювачами Merops.

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Польща вже замовила 18 батарей таких комплексів, які включатимуть 18 командних та 52 вогневі взводи. Озброєння розміщуватимуть на позашляховиках Legwan та вантажівках Jelcz.

За оцінкою Defense Express, гарматні та кулеметні системи дозволяють значно дешевше перехоплювати безпілотники порівняно із застосуванням зенітних ракет. Водночас вони мають обмеження за дальністю та висотою ураження.

Окрім Польщі, зацікавленість у комплексах SAN раніше висловлювала Словаччина.

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Степан Гафтко

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