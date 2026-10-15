ЗСУ знайшли спосіб збивати реактивні "Шахеди" старими радянськими ЗРК та знищили вже понад 20 цілей

Українські військові навчилися ефективно знищувати реактивні "Шахеди", поєднавши можливості радянських зенітно-ракетних комплексів "Бук" і "Куб". Одна така система вже збила понад 20 повітряних цілей. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на 156 зенітно-ракетний полк імені Максима Кривоноса, пише УНН.

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Військові використали пускову установку комплексу "Куб" разом із самохідною вогневою установкою "Бук", яка має власну радіолокаційну станцію. Завдяки цьому ракети 3М9 від "Куба" можуть уражати цілі за допомогою радіолокаційного підсвічування від "Бука".

Особливість такого рішення полягає в тому, що військовим не довелося конструктивно переробляти жодну з машин. Результату вдалося досягти завдяки поєднанню їхніх можливостей та досвіду операторів.

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За інформацією 156 зенітно-ракетного полку, одна з таких комбінованих систем уже знищила понад 20 повітряних цілей, більшість із яких становили реактивні "Шахеди".

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Крім того, українські захисники застосовують модернізовані комплекси "Бук" у межах програми FrankenSAM. Вона передбачає адаптацію радянських систем протиповітряної оборони для використання західних ракет, зокрема американських AIM-7.

Як зазначає Defense Express, бойовий досвід українських зенітників демонструє, що навіть техніка радянського виробництва може залишатися ефективною проти сучасних повітряних загроз за умови грамотного поєднання її можливостей.

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