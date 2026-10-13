Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють

Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) презентував дві розробки на основі штучного інтелекту. Перша – прогнозує атаки ворожих безпілотників, друга – допомагає планувати власні артилерійські операції, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Рішення під кодовими назвами "Модель №13" і "Модель №32" розроблені спільно Командуванням НАТО з трансформації (АСТ) і Збройними Силами України за участі та сприяння JATEC.

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Презентація відбулася під час триденного семінару у Вільнюсі (Литва) за участі експертів із країн-учасниць НАТО та організацій Альянсу, а також військових експертів з низки підрозділів Сил оборони України.

"Модель № 13" – прогнозування атак ворожих БпЛА

Це інструмент, здатний прогнозувати застосування ворожих БпЛА поблизу лінії бойового зіткнення на основі аналізу попередніх даних, погодних умов та поточної обстановки на полі бою.

ШІ-модель дає змогу з високою ймовірністю визначати:

інтенсивність;

райони;

часові проміжки;

типи застосовуваних БпЛА.

Рішення вже пройшло перевірку на реальних масивах даних. Воно доопрацьоване та готове до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ.

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"Модель № 32" – планування артилерійських операцій

Цей модуль підтримки прийняття рішень тестує можливість автоматизованої генерації планів для артилерійських операцій.

"Модель № 32" враховує вимоги місії та поточні оперативні дані, серед яких:

наявні системи озброєння;

боєприпаси;

вогневі позиції та обмеження.

З урахуванням цих факторів ШІ-модель створює доцільні варіанти операції.

Спочатку вона застосовує параметри логістики, балістики й зони ураження, щоб відкинути нездійсненні варіанти, а далі оцінює допустимі опції та ранжує їх. Це зменшує потребу в "ручному" порівнянні варіантів, скорочує час на ухвалення рішення та підвищує ефективність вогневого контуру.

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У разі успішних випробувань і валідації модель має потенціал для масштабування на інші бойові підрозділи Сил оборони України, залучені до вогневого ураження противника. Прототип уже передано українським замовникам для випробувань і перевірки.

Посилення співпраці у сфері штучного інтелекту

Україна та НАТО поглиблюють співпрацю у сфері застосування сучасних ІТ-рішень, технологій штучного інтелекту та машинного навчання в аналітичних процесах. Така співпраця сприяє обміну експертизою та розвитку спільних підходів до використання новітніх технологій в обороні.

Нагадаємо

Велика Британія першою серед міжнародних партнерів долучилася до української платформи Avengers Labs. Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть тренувати власні ШІ-моделі для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.