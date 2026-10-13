Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють
Київ • УНН
Україна й НАТО розробили моделі для прогнозування атак ворожих БпЛА та планування артилерійських операцій. Прототипи передали на випробування.
Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) презентував дві розробки на основі штучного інтелекту. Перша – прогнозує атаки ворожих безпілотників, друга – допомагає планувати власні артилерійські операції, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Рішення під кодовими назвами "Модель №13" і "Модель №32" розроблені спільно Командуванням НАТО з трансформації (АСТ) і Збройними Силами України за участі та сприяння JATEC.
Міноборони відкрило доступ до 5 млн кадрів із поля бою для навчання українського оборонного ШІ10.08.26, 16:44 • 3489 переглядiв
Презентація відбулася під час триденного семінару у Вільнюсі (Литва) за участі експертів із країн-учасниць НАТО та організацій Альянсу, а також військових експертів з низки підрозділів Сил оборони України.
"Модель № 13" – прогнозування атак ворожих БпЛА
Це інструмент, здатний прогнозувати застосування ворожих БпЛА поблизу лінії бойового зіткнення на основі аналізу попередніх даних, погодних умов та поточної обстановки на полі бою.
ШІ-модель дає змогу з високою ймовірністю визначати:
- інтенсивність;
- райони;
- часові проміжки;
- типи застосовуваних БпЛА.
Рішення вже пройшло перевірку на реальних масивах даних. Воно доопрацьоване та готове до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ.
Може оснащуватись ШІ - Міноборони кодифікувало вдосконалений бронеавтомобіль "Гюрза-2"22.06.26, 17:38 • 9689 переглядiв
"Модель № 32" – планування артилерійських операцій
Цей модуль підтримки прийняття рішень тестує можливість автоматизованої генерації планів для артилерійських операцій.
"Модель № 32" враховує вимоги місії та поточні оперативні дані, серед яких:
- наявні системи озброєння;
- боєприпаси;
- вогневі позиції та обмеження.
З урахуванням цих факторів ШІ-модель створює доцільні варіанти операції.
Спочатку вона застосовує параметри логістики, балістики й зони ураження, щоб відкинути нездійсненні варіанти, а далі оцінює допустимі опції та ранжує їх. Це зменшує потребу в "ручному" порівнянні варіантів, скорочує час на ухвалення рішення та підвищує ефективність вогневого контуру.
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео28.08.26, 19:13 • 36865 переглядiв
У разі успішних випробувань і валідації модель має потенціал для масштабування на інші бойові підрозділи Сил оборони України, залучені до вогневого ураження противника. Прототип уже передано українським замовникам для випробувань і перевірки.
Посилення співпраці у сфері штучного інтелекту
Україна та НАТО поглиблюють співпрацю у сфері застосування сучасних ІТ-рішень, технологій штучного інтелекту та машинного навчання в аналітичних процесах. Така співпраця сприяє обміну експертизою та розвитку спільних підходів до використання новітніх технологій в обороні.
Нагадаємо
Велика Британія першою серед міжнародних партнерів долучилася до української платформи Avengers Labs. Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть тренувати власні ШІ-моделі для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.