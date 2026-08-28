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У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео

Київ • УНН

 • 196 перегляди

ШІ виявляє ворожі позиції й техніку на фото та відео, економлячи до 90% часу аналітиків. Рішення про ураження ухвалює людина.

У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео

Наразі ШІ економить до 90% часу аналітиків Сил оборони України на етапі виявлення ознак присутності противника на фото та відео, самостійно аналізуючи та виявляючи ворожі позиції та техніку. Про це повідомили у Міноборони, передає УНН.

Штучний інтелект стає одним із важливих інструментів, який забезпечує технологічну перевагу над ворогом, зокрема, даючи змогу швидше реагувати на загрози.  При цьому Україна системно притримується принципу human-in-the-loop при використанні ШІ. Це означає, що технологія допомагає виявити ціль і пришвидшує її оцінку, але остаточне рішення про ураження залишається за людиною 

- йдеться у повідомленні. 

У Міноборони також зазначили, що використання ШІ значно прискорює і в цілому kill chain, тобто ланцюжок ураження ворожої цілі – від її виявлення до оцінки результату. 

Українські експерти консультують НАТО щодо протидії дронам - у Міноборони розкрили деталі26.08.26, 17:05 • 3399 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
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