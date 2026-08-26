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Економіст (журнал)

Українські експерти консультують НАТО щодо протидії дронам - у Міноборони розкрили деталі

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Фахівці JATEC консультували навчання НАТО в Латвії з відбиття атак БпЛА. Участь взяли понад 1 000 військових із 25 країн і України.

Українські експерти консультують НАТО щодо протидії дронам - у Міноборони розкрили деталі

Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) під час навчань НАТО консультували у відбитті атак БпЛА, передає УНН із посиланням на Міноборони.

LCI-X 3-26 Execution стали третім етапом навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками на підтримку східного флангу НАТО.

Навчання зібрали понад 1 000 учасників

Навчання відбулись цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust. Загалом у них взяли участь понад 1 000 учасників, включаючи військових з 25 країн НАТО та України.

Третя фаза експериментування LCI-X перейшла від роботи в розрізнених елементах протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування та управління НАТО.

Як саме українські фахівці посилили навчання НАТО 

Українські експерти сфокусувались на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою:

  • Коригували сценарій під реалії фронту. Українські експерти надали пропозиції до задуму навчань ще до їхнього старту, коригуючи параметри польоту БпЛА.
    • Контролювали дії «умовного противника». Під час активної фази фахівці JATEC моніторили та координували екіпажі умовного ворога, забезпечуючи точне дотримання планів польотів та профілів загроз.

      Третя фаза LCI-X дозволила Альянсу перейти від тестування окремих елементів протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування й управління НАТО (C2).

      Одним із головних пріоритетів діяльності JATEC є систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом. Це не лише посилює захисні спроможності партнерів, а й прискорює оперативну взаємосумісність Сил оборони України зі стандартами та системами НАТО.

      Командувач НАТО прокоментував повідомлення про “розгром” альянсу українськими дронщиками на навчаннях19.05.26, 19:34 • 6797 переглядiв

      Антоніна Туманова

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