Українські експерти консультують НАТО щодо протидії дронам - у Міноборони розкрили деталі
Київ • УНН
Фахівці JATEC консультували навчання НАТО в Латвії з відбиття атак БпЛА. Участь взяли понад 1 000 військових із 25 країн і України.
Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) під час навчань НАТО консультували у відбитті атак БпЛА, передає УНН із посиланням на Міноборони.
LCI-X 3-26 Execution стали третім етапом навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками на підтримку східного флангу НАТО.
Навчання зібрали понад 1 000 учасників
Навчання відбулись цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust. Загалом у них взяли участь понад 1 000 учасників, включаючи військових з 25 країн НАТО та України.
Третя фаза експериментування LCI-X перейшла від роботи в розрізнених елементах протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування та управління НАТО.
Як саме українські фахівці посилили навчання НАТО
Українські експерти сфокусувались на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою:
- Коригували сценарій під реалії фронту. Українські експерти надали пропозиції до задуму навчань ще до їхнього старту, коригуючи параметри польоту БпЛА.
- Контролювали дії «умовного противника». Під час активної фази фахівці JATEC моніторили та координували екіпажі умовного ворога, забезпечуючи точне дотримання планів польотів та профілів загроз.
Третя фаза LCI-X дозволила Альянсу перейти від тестування окремих елементів протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування й управління НАТО (C2).
Одним із головних пріоритетів діяльності JATEC є систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом. Це не лише посилює захисні спроможності партнерів, а й прискорює оперативну взаємосумісність Сил оборони України зі стандартами та системами НАТО.
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