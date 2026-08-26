Украинские эксперты консультируют НАТО по противодействию дронам — в Минобороны раскрыли детали
Киев • УНН
Специалисты JATEC консультировали учения НАТО в Латвии по отражению атак БПЛА. В них приняли участие более 1 000 военнослужащих из 25 стран и Украины.
Украинские эксперты Совместного центра НАТО — Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) во время учений НАТО консультировали по отражению атак БПЛА, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
LCI-X 3-26 Execution стали третьим этапом учений, направленных на тестирование и интеграцию решений для борьбы с беспилотниками в поддержку восточного фланга НАТО.
В учениях приняли участие более 1 000 участников
Учения состоялись в этом месяце в Латвии и были частью Exercise Baltic Trust. Всего в них приняли участие более 1 000 человек, включая военнослужащих из 25 стран НАТО и Украины.
Третья фаза эксперимента LCI-X перешла от работы с разрозненными элементами противодействия беспилотникам к многоэлементной интеграции на тактическом уровне и в системы командования и управления НАТО.
Как именно украинские специалисты усилили учения НАТО
Украинские эксперты сосредоточились на согласовании экспериментов НАТО с реалиями текущего поля боя:
- Корректировали сценарий с учетом реалий фронта. Украинские эксперты внесли предложения в замысел учений еще до их начала, корректируя параметры полета БПЛА.
- Контролировали действия «условного противника». Во время активной фазы специалисты JATEC мониторили и координировали экипажи условного противника, обеспечивая точное соблюдение планов полетов и профилей угроз.
Третья фаза LCI-X позволила Альянсу перейти от тестирования отдельных элементов противодействия беспилотникам к многоэлементной интеграции на тактическом уровне и в системы командования и управления НАТО (C2).
Одним из главных приоритетов деятельности JATEC является систематическое привлечение украинских военнослужащих с боевым опытом к совместным мероприятиям с Альянсом. Это не только усиливает защитные возможности партнеров, но и ускоряет оперативную совместимость Сил обороны Украины со стандартами и системами НАТО.
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