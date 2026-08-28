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В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео

Киев • УНН

 • 4370 просмотра

ИИ выявляет вражеские позиции и технику на фото и видео, экономя до 90% времени аналитиков. Решение о поражении принимает человек.

В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео

В настоящее время ИИ экономит до 90% времени аналитиков Сил обороны Украины на этапе выявления признаков присутствия противника на фото и видео, самостоятельно анализируя и обнаруживая вражеские позиции и технику. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Искусственный интеллект становится одним из важных инструментов, обеспечивающих технологическое превосходство над врагом, в частности позволяя быстрее реагировать на угрозы.  При этом Украина системно придерживается принципа human-in-the-loop при использовании ИИ. Это означает, что технология помогает обнаружить цель и ускоряет ее оценку, но окончательное решение о поражении остается за человеком 

- говорится в сообщении. 

В Минобороны также отметили, что использование ИИ значительно ускоряет и в целом kill chain, то есть цепочку поражения вражеской цели — от ее обнаружения до оценки результата. 

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Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
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Украина