В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео

В настоящее время ИИ экономит до 90% времени аналитиков Сил обороны Украины на этапе выявления признаков присутствия противника на фото и видео, самостоятельно анализируя и обнаруживая вражеские позиции и технику. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Искусственный интеллект становится одним из важных инструментов, обеспечивающих технологическое превосходство над врагом, в частности позволяя быстрее реагировать на угрозы. При этом Украина системно придерживается принципа human-in-the-loop при использовании ИИ. Это означает, что технология помогает обнаружить цель и ускоряет ее оценку, но окончательное решение о поражении остается за человеком