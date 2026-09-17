Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку після поразки на виборах

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку зі своєї посади у четвер, 17 вересня. Про це повідомляє SVT, передає УНН.

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Попередній підрахунок голосів після виборів у неділю показав, що два блоки розділяють близько 50 тисяч голосів. У Швеції проживає приблизно 10 мільйонів людей.

Опозиційні партії на чолі з лідеркою Соціал-демократичної партії Магдаленою Андерссон можуть отримати 176 із 349 місць у парламенті країни.

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Ульф Крістерссон очолював уряд Швеції з 18 жовтня 2022 року. Також він є лідером Помірної коаліційної партії з 2017 року. Дана партія підтримує зниження податків, вільний ринок, громадянські свободи та економічний лібералізм.

Нагадаємо

За даними екзитполів, лівоцентристський блок Швеції прийде до влади за підсумками виборів. Якщо ці результати підтвердяться, то, ймовірно, буде сформовано новий уряд лівого спрямування на чолі із Соціал-демократичною партією за підтримки Лівої партії (Vänsterpartiet), Партії центру та "Зелених".