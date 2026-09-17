Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после поражения на выборах

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку со своей должности в четверг, 17 сентября. Об этом сообщает SVT, передает УНН.

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Предварительный подсчет голосов после выборов в воскресенье показал, что два блока разделяют около 50 тысяч голосов. В Швеции проживает примерно 10 миллионов человек.

Оппозиционные партии во главе с лидером Социал-демократической партии Магдаленой Андерссон могут получить 176 из 349 мест в парламенте страны.

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Ульф Кристерссон возглавлял правительство Швеции с 18 октября 2022 года. Также он является лидером Умеренной коалиционной партии с 2017 года. Данная партия поддерживает снижение налогов, свободный рынок, гражданские свободы и экономический либерализм.

Напомним

По данным экзитполов, левоцентристский блок Швеции придет к власти по итогам выборов. Если эти результаты подтвердятся, то, вероятно, будет сформировано новое правительство левого толка во главе с Социал-демократической партией при поддержке Левой партии (Vänsterpartiet), Партии центра и "Зеленых".