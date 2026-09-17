Постійні ворожі удари по логістиці та дроновий терор - як це вплинуло на ринок праці

Постійні повітряні тривоги, через які великі торгово-розважальні центри призупиняли свою роботу, а також масовані удари рф по складах і логістиці впливають на бізнес. Роботодавці вимушені переглядати витрати, щоб уникнути банкрутства. Чи побільшало за цей час безробітних та яких фахівців бракує на ринку - з’ясував УНН.

Деталі

Масовані удари рф по складах і логістиці вплинули на ринок праці в Україні. Через масштабні руйнування компанії змушені скорочувати персонал і змінювати умови праці, як це відбулося, наприклад, із маркетплейсом "Maudau", який скоротив частину працівників через атаки рф на логістичну інфраструктуру.

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Також постійні повітряні тривоги, які лунають майже безперервно з кінця серпня, вплинули на роботу торгово-розважальних центрів, через що вони вимушені закриватися, навіть, при "жовтому рівні загрози", що впливає на дохід.

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Водночас, як повідомили у Державному центрі зайнятості у відповідь на запит УНН, що упродовж січня-серпня 2026 року послуги Державної служби зайнятості отримували 262,3 тис. зареєстрованих безробітних, що на 7,6 тис. осіб менше, ніж у січні-серпні 2025 року.

Зокрема, впродовж серпня 2026 року в службі зайнятості було зареєстровано 20,3 тис. безробітних (у серпні 2025 року – 21,1 тис.). З них:

4,4 тис. безробітних раніше працювали у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (у серпні 2025 року – 4,2 тис. безробітних);

881 безробітний раніше працював у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (у серпні 2025 року – 932 безробітних).

Впродовж січня-серпня 2026 року статус безробітного в службі зайнятості отримали 174,0 тис. осіб. З них:

22% (або 37,8 тис. осіб) становили колишні працівники сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

5% (або 7,9 тис. осіб) – сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності.

Кількість поданих роботодавцями до служби зайнятості вакансій у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності за останній рік зменшилася з 18,3 тис. одиниць (у січні-серпні 2025 року) до 17,0 тис. одиниць (у січні-серпні 2026 року).

У професійному розрізі найбільше вакансій у цій сфері подано для:

водіїв автотранспортних засобів;

монтерів колії;

слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів;

слюсарів з ремонту рухомого складу;

операторів поштового зв'язку;

провідників пасажирських вагонів;

логістів.

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