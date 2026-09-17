Постійні ворожі удари по логістиці та дроновий терор - як це вплинуло на ринок праці
Київ • УНН
За січень–серпень 2026 року зареєстрували 262,3 тис. безробітних — на 7,6 тис. менше, ніж роком раніше. Найбільше вакансій — для водіїв і логістів.
Постійні повітряні тривоги, через які великі торгово-розважальні центри призупиняли свою роботу, а також масовані удари рф по складах і логістиці впливають на бізнес. Роботодавці вимушені переглядати витрати, щоб уникнути банкрутства. Чи побільшало за цей час безробітних та яких фахівців бракує на ринку - з’ясував УНН.
Деталі
Масовані удари рф по складах і логістиці вплинули на ринок праці в Україні. Через масштабні руйнування компанії змушені скорочувати персонал і змінювати умови праці, як це відбулося, наприклад, із маркетплейсом "Maudau", який скоротив частину працівників через атаки рф на логістичну інфраструктуру.
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Також постійні повітряні тривоги, які лунають майже безперервно з кінця серпня, вплинули на роботу торгово-розважальних центрів, через що вони вимушені закриватися, навіть, при "жовтому рівні загрози", що впливає на дохід.
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Водночас, як повідомили у Державному центрі зайнятості у відповідь на запит УНН, що упродовж січня-серпня 2026 року послуги Державної служби зайнятості отримували 262,3 тис. зареєстрованих безробітних, що на 7,6 тис. осіб менше, ніж у січні-серпні 2025 року.
Зокрема, впродовж серпня 2026 року в службі зайнятості було зареєстровано 20,3 тис. безробітних (у серпні 2025 року – 21,1 тис.). З них:
4,4 тис. безробітних раніше працювали у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (у серпні 2025 року – 4,2 тис. безробітних);
881 безробітний раніше працював у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (у серпні 2025 року – 932 безробітних).
Впродовж січня-серпня 2026 року статус безробітного в службі зайнятості отримали 174,0 тис. осіб. З них:
- 22% (або 37,8 тис. осіб) становили колишні працівники сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
- 5% (або 7,9 тис. осіб) – сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності.
Кількість поданих роботодавцями до служби зайнятості вакансій у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності за останній рік зменшилася з 18,3 тис. одиниць (у січні-серпні 2025 року) до 17,0 тис. одиниць (у січні-серпні 2026 року).
У професійному розрізі найбільше вакансій у цій сфері подано для:
- водіїв автотранспортних засобів;
- монтерів колії;
- слюсарів з ремонту
колісних транспортних засобів;
- слюсарів з ремонту
рухомого складу;
- операторів поштового
зв'язку;
- провідників пасажирських
вагонів;
- логістів.
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