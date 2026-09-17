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На Нікопольщині оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару рф по автобусу

Київ • УНН

 • 2176 перегляди

У Нікопольському районі оголосили день жалоби за п’ятьма загиблими під час удару російського дрона по рейсовому автобусу.

На Нікопольщині оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару рф по автобусу

У Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок учорашнього удару армії рф по автобусу. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Район схиляє голови у памʼять про пʼятьох своїх мешканців, життя яких обірвав російський безпілотник. Їм тепер навіки 29, 39, 41, 49 та 60 років. Четверо чоловіків та одна жінка. Вони їхали рейсовим автобусом у своїх справах. Російський дрон атакував їх просто в дорозі

- написав Ганжа.

Нагадаємо

16 вересня у Нікопольському районі російський безпілотник уразив рейсовий автобус. П’ятеро людей загинули, семеро поранених перебувають під наглядом лікарів.

Ольга Розгон

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