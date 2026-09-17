В Никопольском районе объявили день траура по погибшим в результате удара рф по автобусу

В Никопольском районе Днепропетровской области объявлен день траура по погибшим в результате вчерашнего удара армии рф по автобусу. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Район склоняет головы в память о пятерых своих жителях, жизни которых оборвал российский беспилотник. Теперь им навсегда 29, 39, 41, 49 и 60 лет. Четверо мужчин и одна женщина. Они ехали рейсовым автобусом по своим делам. Российский дрон атаковал их прямо в дороге - написал Ганжа.

Напомним

16 сентября в Никопольском районе российский беспилотник поразил рейсовый автобус. Пять человек погибли, семеро раненых находятся под наблюдением врачей.