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Маркетплейс “Maudau” скоротить частину працівників через атаки рф

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Maudau оголосив про часткове скорочення штату через наслідки атак рф на логістичні об’єкти. Компанія планує зберегти стійкість і роботу.

Маркетплейс “Maudau” скоротить частину працівників через атаки рф

Маркетплейс "Maudau" скоротить частину працівників через атаки рф на логістичну інфраструктуру. Про це йдеться у заяві компанії, передає УНН

Про непрості рішення. Через наслідки атак по логістичних об'єктах ми вимушені провести часткову оптимізацію штату. За кожною посадою стоїть людина, її досвід і внесок у компанію. Саме тому для нас важливо, щоб цей процес проходив максимально чесно, коректно та з повагою до кожного, кого він стосується 

- йдеться у заяві. 

У компанії зазначили, що такі рішення необхідні, щоб адаптуватися до нових умов, зберегти стійкість бізнесу та продовжити роботу, додавши, що продовжують працювати. 

Нагадаємо 

Унаслідок російської атаки на Одещину спалахнули пожежі у торговельних центрах, одна з яких охопила площу 35 тисяч кв. м. Наразі пожежі ліквідовані. 

Павло Башинський

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