Маркетплейс "Maudau" скоротить частину працівників через атаки рф на логістичну інфраструктуру. Про це йдеться у заяві компанії, передає УНН.

Про непрості рішення. Через наслідки атак по логістичних об'єктах ми вимушені провести часткову оптимізацію штату. За кожною посадою стоїть людина, її досвід і внесок у компанію. Саме тому для нас важливо, щоб цей процес проходив максимально чесно, коректно та з повагою до кожного, кого він стосується - йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що такі рішення необхідні, щоб адаптуватися до нових умов, зберегти стійкість бізнесу та продовжити роботу, додавши, що продовжують працювати.

Нагадаємо

Унаслідок російської атаки на Одещину спалахнули пожежі у торговельних центрах, одна з яких охопила площу 35 тисяч кв. м. Наразі пожежі ліквідовані.