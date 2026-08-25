Маркетплейс "Maudau" сократит часть сотрудников из-за атак рф на логистическую инфраструктуру. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

О непростых решениях. Из-за последствий атак на логистические объекты мы вынуждены провести частичную оптимизацию штата. За каждой должностью стоит человек, его опыт и вклад в компанию. Именно поэтому для нас важно, чтобы этот процесс проходил максимально честно, корректно и с уважением к каждому, кого он касается - говорится в заявлении.

В компании отметили, что такие решения необходимы, чтобы адаптироваться к новым условиям, сохранить устойчивость бизнеса и продолжить работу, добавив, что продолжают работать.

Напомним

В результате российской атаки на Одесскую область вспыхнули пожары в торговых центрах, один из которых охватил площадь 35 тысяч кв. м. В настоящее время пожары ликвидированы.