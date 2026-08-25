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Маркетплейс "Maudau" сократит часть сотрудников из-за атак рф

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Maudau объявил о частичном сокращении штата из-за последствий атак рф на логистические объекты. Компания планирует сохранить устойчивость и работу.

Маркетплейс "Maudau" сократит часть сотрудников из-за атак рф

Маркетплейс "Maudau" сократит часть сотрудников из-за атак рф на логистическую инфраструктуру. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН

О непростых решениях. Из-за последствий атак на логистические объекты мы вынуждены провести частичную оптимизацию штата. За каждой должностью стоит человек, его опыт и вклад в компанию. Именно поэтому для нас важно, чтобы этот процесс проходил максимально честно, корректно и с уважением к каждому, кого он касается 

- говорится в заявлении. 

В компании отметили, что такие решения необходимы, чтобы адаптироваться к новым условиям, сохранить устойчивость бизнеса и продолжить работу, добавив, что продолжают работать. 

Напомним 

В результате российской атаки на Одесскую область вспыхнули пожары в торговых центрах, один из которых охватил площадь 35 тысяч кв. м. В настоящее время пожары ликвидированы. 

Павел Башинский

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