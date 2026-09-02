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Бізнес погіршив свої оцінки на тлі ударів рф по складах, у торгівлі прогнозують скорочення запасу товарів

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

Індекс очікувань ділової активності бізнесу в серпні знизився до 48,3. Підприємці назвали втрати від атак, блокаду портів, дороге пальне та брак працівників.

Бізнес погіршив свої оцінки на тлі ударів рф по складах, у торгівлі прогнозують скорочення запасу товарів

Бізнес погіршив оцінку своїх результатів у серпні. Підприємці відзначили вплив втрат через атаки рф на виробництво, склади та логістику, блокування морських портів, дороге пальне і брак кадрів. Про це пише УНН з посиланням на опитування НБУ 2 вересня.

Деталі

У серпні 2026 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) бізнесу становив 48,3, знизившись порівняно з 50,1 у липні 2026 року та з 49,0 у серпні 2025 року.

Обмежували економічну активність підприємств і негативно впливали на економічні настрої бізнесу:

  • значні втрати від масштабних руйнувань виробничих потужностей, складських приміщень та логістичної інфраструктури;
    • блокування морських портів;
      • високі ціни на пальне
        • дефіцит кваліфікованих кадрів.

          Натомість позитивні імпульси для розвитку створювали:

          • стійкий споживчий попит;
            • міжнародна фінансова підтримка;
              • бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг;
                • стабільна ситуація в енергетиці;
                  • сезонність.

                    Що очікує бізнес

                    Підприємства будівництва єдині з опитаних секторів зберегли оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності, завдяки стабільному бюджетному фінансуванню на відновлення доріг та інфраструктури, сталому внутрішньому попиту, а також сезонному фактору.

                    Натомість найстриманішими були підприємства промисловості, зважаючи на значні втрати від руйнування виробничих потужностей, ускладнення логістики та брак кваліфікованих працівників.

                    Респонденти більшості секторів (крім будівельників) очікували на пришвидшення темпів зростання як закупівельних цін / цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, а також вартості товарів, закуплених для продажу.

                    Які оцінки у сфері торгівлі

                    "На відміну від попереднього місяця торговельні компанії очікували на зменшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу, а також на подальше зменшення запасів / залишків товарів для продажу", - вказали у НБУ.

                    Респонденти були налаштовані на подальше зниження торговельної маржі.

                    Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро01.09.26, 13:00 • 12454 перегляди

                    Яка ситуація на ринку праці

                    Ситуація на ринку праці залишається складною. Лише респонденти будівництва й надалі позитивно оцінили загальну чисельність працівників, натомість підприємства інших секторів очікували на скорочення персоналу, найбільше – у промисловості.

                    Довідково

                    Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 серпня 2026 року. У ньому взяли участь 586 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

                    Юлія Шрамко

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