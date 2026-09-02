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Бизнес ухудшил свои оценки на фоне ударов рф по складам, в торговле прогнозируют сокращение запасов товаров

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в августе снизился до 48,3. Предприниматели назвали потери от атак, блокаду портов, дорогое топливо и нехватку работников.

Бизнес ухудшил свои оценки на фоне ударов рф по складам, в торговле прогнозируют сокращение запасов товаров

Бизнес ухудшил оценку своих результатов в августе. Предприниматели отметили влияние потерь из-за атак рф на производство, склады и логистику, блокирования морских портов, дорогого топлива и нехватки кадров. Об этом пишет УНН со ссылкой на опрос НБУ 2 сентября.

Детали

В августе 2026 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) бизнеса составил 48,3, снизившись по сравнению с 50,1 в июле 2026 года и с 49,0 в августе 2025 года.

Ограничивали экономическую активность предприятий и негативно влияли на экономические настроения бизнеса:

  • значительные потери от масштабных разрушений производственных мощностей, складских помещений и логистической инфраструктуры;
    • блокирование морских портов;
      • высокие цены на топливо
        • дефицит квалифицированных кадров.

          Вместе с тем положительные импульсы для развития создавали:

          • устойчивый потребительский спрос;
            • международная финансовая поддержка;
              • бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог;
                • стабильная ситуация в энергетике;
                  • сезонность.

                    Что ожидает бизнес

                    Строительные предприятия — единственные среди опрошенных секторов, сохранившие оптимистичные оценки результатов своей деятельности благодаря стабильному бюджетному финансированию восстановления дорог и инфраструктуры, устойчивому внутреннему спросу, а также сезонному фактору.

                    В то же время наиболее сдержанными были промышленные предприятия, учитывая значительные потери от разрушения производственных мощностей, осложнение логистики и нехватку квалифицированных работников.

                    Респонденты большинства секторов (кроме строителей) ожидали ускорения темпов роста как закупочных цен / цен на сырье и материалы, так и цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, а также стоимости товаров, закупленных для продажи.

                    Какие оценки в сфере торговли

                    "В отличие от предыдущего месяца торговые компании ожидали уменьшения объемов товарооборота и закупок товаров для продажи, а также дальнейшего уменьшения запасов / остатков товаров для продажи", — указали в НБУ.

                    Респонденты были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.

                    Рост цен на продукты на фоне атак рф может составить "до 2,5%", а сокращение ассортимента не означает дефицита - Минагро01.09.26, 13:00 • 12434 просмотра

                    Какова ситуация на рынке труда

                    Ситуация на рынке труда остается сложной. Только респонденты строительного сектора и в дальнейшем положительно оценивали общую численность работников, тогда как предприятия других секторов ожидали сокращения персонала, больше всего — в промышленности.

                    Справочно

                    Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 августа 2026 года. В нем приняли участие 586 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

                    Юлия Шрамко

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