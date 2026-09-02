Бизнес ухудшил свои оценки на фоне ударов рф по складам, в торговле прогнозируют сокращение запасов товаров
Киев • УНН
Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в августе снизился до 48,3. Предприниматели назвали потери от атак, блокаду портов, дорогое топливо и нехватку работников.
Бизнес ухудшил оценку своих результатов в августе. Предприниматели отметили влияние потерь из-за атак рф на производство, склады и логистику, блокирования морских портов, дорогого топлива и нехватки кадров. Об этом пишет УНН со ссылкой на опрос НБУ 2 сентября.
Детали
В августе 2026 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) бизнеса составил 48,3, снизившись по сравнению с 50,1 в июле 2026 года и с 49,0 в августе 2025 года.
Ограничивали экономическую активность предприятий и негативно влияли на экономические настроения бизнеса:
- значительные потери от масштабных разрушений производственных мощностей, складских помещений и логистической инфраструктуры;
- блокирование морских портов;
- высокие цены на топливо
- дефицит квалифицированных кадров.
Вместе с тем положительные импульсы для развития создавали:
- устойчивый потребительский спрос;
- международная финансовая поддержка;
- бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог;
- стабильная ситуация в энергетике;
- сезонность.
Что ожидает бизнес
Строительные предприятия — единственные среди опрошенных секторов, сохранившие оптимистичные оценки результатов своей деятельности благодаря стабильному бюджетному финансированию восстановления дорог и инфраструктуры, устойчивому внутреннему спросу, а также сезонному фактору.
В то же время наиболее сдержанными были промышленные предприятия, учитывая значительные потери от разрушения производственных мощностей, осложнение логистики и нехватку квалифицированных работников.
Респонденты большинства секторов (кроме строителей) ожидали ускорения темпов роста как закупочных цен / цен на сырье и материалы, так и цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, а также стоимости товаров, закупленных для продажи.
Какие оценки в сфере торговли
"В отличие от предыдущего месяца торговые компании ожидали уменьшения объемов товарооборота и закупок товаров для продажи, а также дальнейшего уменьшения запасов / остатков товаров для продажи", — указали в НБУ.
Респонденты были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.
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Какова ситуация на рынке труда
Ситуация на рынке труда остается сложной. Только респонденты строительного сектора и в дальнейшем положительно оценивали общую численность работников, тогда как предприятия других секторов ожидали сокращения персонала, больше всего — в промышленности.
Справочно
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 августа 2026 года. В нем приняли участие 586 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.