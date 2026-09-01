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Рост цен на продукты на фоне атак РФ может составить «до 2,5%», а сокращение ассортимента не означает дефицита — Минсельхоз

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Запасов продовольствия в Украине достаточно, а логистика адаптируется к атакам РФ. Ассортимент может сократиться, но дефицита не будет.

Рост цен на продукты на фоне атак РФ может составить «до 2,5%», а сокращение ассортимента не означает дефицита — Минсельхоз

Продовольствия в Украине на фоне продолжающихся атак рф достаточно, цепочки поставок адаптируются к новым условиям, в магазинах может быть меньший ассортимент отдельных видов продукции, но это не означает ее дефицита, а цены на продукты могут вырасти — «максимум до 2,5%», сообщили в Минсельхозе, пишет УНН.

Детали

«Украина имеет достаточные запасы продовольствия для обеспечения внутреннего рынка, а логистические цепочки перестраиваются с учетом российских атак на продовольственную инфраструктуру. Изменение модели поставок может привести к некоторому росту стоимости продуктов, однако он не должен быть критичным для потребителей», — заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, многочисленные целенаправленные удары россии по продовольственным складам заставляют бизнес и государство адаптировать систему поставок продовольствия.

«Один из ключевых элементов новой модели поставок продовольствия — размещение небольшими партиями. Второе — прямая доставка непосредственно от производителя к месту реализации. Для нас важно децентрализовать этот подход, сделать невозможным масштабное одновременное уничтожение больших объемов продукции. Вместе с тем это позволяет обеспечить украинцев необходимой продукцией своевременно и соответствующего качества, чтобы не было перебоев с поставками», — подчеркнул Высоцкий.

Министр отметил, что «перестройка логистики влияет и на организацию работы торговых сетей. В частности, в магазинах одновременно может быть меньший ассортимент отдельных видов продукции, но это не означает ее дефицита».

«Переход к более децентрализованной модели поставок требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. Вместе с тем, по оценке Минсельхоза, это не должно привести к существенному подорожанию продуктов питания — максимум до 2,5%», — отметил Высоцкий.

Высоцкий также заверил, что «в настоящее время Украина имеет необходимые мощности для хранения овощей. Основные овощи, прежде всего для борщевого набора, будут выращены в достаточном количестве и будут доступны украинцам для потребления».

Дополнение

россия нарастила количество реактивных дронов для атак на Украину, в том числе на столичный регион, применив таких в июле в пять раз больше, чем в июне, и, по оценкам, в августе тенденция продолжилась, отмечал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

По прогнозам руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, «шахедный» террор Киева российская армия планирует продолжать как минимум до парламентских выборов в рф, то есть до 18–20 сентября. Это, по его мнению, позволяет российским властям показывать своим избирателям «впечатляющую картинку победы, которой они не ощущают на поле боя».

рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 28.08.26, 14:37 • 22621 просмотр

Юлия Шрамко

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Украина