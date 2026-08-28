рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 

россия целенаправленно наносит удары по складам и продовольственной логистике, из-за чего значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами до 90%. Однако украинцы без продуктов питания не останутся. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время общения с журналистами, сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Детали

"Ритейл и поставщики перестраивают логистику, перемещают запасы, меняют маршруты и форматы хранения. Это сложнее, дольше и дороже, но система адаптируется. Угрозы системного физического дефицита базовых продуктов сегодня нет. Могут быть изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров в конкретных магазинах, но продовольственное обеспечение страны сохраняется", — сказал Высоцкий.

По его словам, значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами до 90%, однако, как подчеркнул министр, важно понимать: украинцы не останутся без продуктов.

Он отметил, что сейчас есть вопросы относительно покрытия убытков за продукцию, уничтоженную в результате российских атак. Поставка и реализация продукции — это хозяйственные и договорные отношения между производителями, дистрибьюторами и торговыми сетями.

"Справедливым подходом было бы паритетное распределение рисков между всеми сторонами. Это не обязательно 50 на 50. Для разных товаров разная маржинальность, разные условия сотрудничества и разный экономический результат. Поэтому механизм должен определяться отдельно для каждой товарной категории и учитывать, как между сторонами распределяется прибыль", — добавил Высоцкий.

Напомним

Урожай в этом году хороший, и проблем с дефицитом продукции нет, как и оснований для критического подорожания, оценили в Минагрополитики.