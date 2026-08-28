$44.540.0351.860.15
ukenru
11:37 • 1022 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
10:21 • 5884 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
09:56 • 14049 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину
Ексклюзив
09:34 • 16273 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
08:33 • 15694 перегляди
У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС
07:43 • 20346 перегляди
Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє пораненихPhotoVideo
07:30 • 26485 перегляди
Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця
06:20 • 27163 перегляди
Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі
Ексклюзив
06:20 • 47713 перегляди
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
06:15 • 46749 перегляди
МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдовиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.3м/с
42%
755мм
Популярнi новини
Президент США Дональд Трамп призначив Бена Мосса новим секретарем апарату Білого дому28 серпня, 03:16 • 8144 перегляди
Що святкують 28 серпня в Україні та світі 28 серпня, 04:00 • 9900 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto06:30 • 39445 перегляди
Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує07:36 • 10091 перегляди
Ворог знову атакував ТЦ у Харкові07:57 • 15296 перегляди
Публікації
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину09:56 • 14053 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
09:34 • 16277 перегляди
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
06:20 • 47717 перегляди
МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдовиPhoto
Ексклюзив
06:15 • 46752 перегляди
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 93264 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Нікушор Дан
Олександр Слобоженко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Київська область
Індія
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto06:30 • 39751 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 79784 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 77890 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 117593 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 100660 перегляди
Актуальне
Опалення
Ту-95
Facebook
Фільм
Серіали

рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Російські атаки знищили подекуди до 90% сучасних потужностей зберігання. Міністр запевнив, що системного дефіциту продуктів в Україні не буде.

рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 

росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці, через що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%. Однак українці без продуктів харчування не залишаться. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН

Деталі 

"Ритейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається", - сказав Висоцький. 

За його словами, значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%, однак, як наголосив міністр, важливо розуміти: українці не залишаться без продуктів. 

Він зазначив, що наразі є питання щодо покриття втрат за продукцію, знищену внаслідок російських атак. Постачання і реалізація продукції – це господарські та договірні відносини між виробниками, дистриб’юторами і торговельними мережами. 

"Було б справедливим підходом паритетний розподіл ризиків між усіма сторонами. Це не обов’язково 50 на 50. Для різних товарів різна маржинальність, різні умови співпраці та різний економічний результат. Тому механізм має визначатися окремо для кожної товарної категорії та враховувати, як між сторонами розподіляється прибуток", - додав Висоцький. 

Нагадаємо 

Урожай цього року гарний і проблем із дефіцитом продукції немає, як і підстав для критичного здорожчання, оцінили у Мінагрополітики.

Павло Башинський

ЕкономікаАгроновини
Тарас Висоцький
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Україна