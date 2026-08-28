рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро
Київ • УНН
Російські атаки знищили подекуди до 90% сучасних потужностей зберігання. Міністр запевнив, що системного дефіциту продуктів в Україні не буде.
росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці, через що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%. Однак українці без продуктів харчування не залишаться. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.
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"Ритейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає. Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається", - сказав Висоцький.
За його словами, значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%, однак, як наголосив міністр, важливо розуміти: українці не залишаться без продуктів.
Він зазначив, що наразі є питання щодо покриття втрат за продукцію, знищену внаслідок російських атак. Постачання і реалізація продукції – це господарські та договірні відносини між виробниками, дистриб’юторами і торговельними мережами.
"Було б справедливим підходом паритетний розподіл ризиків між усіма сторонами. Це не обов’язково 50 на 50. Для різних товарів різна маржинальність, різні умови співпраці та різний економічний результат. Тому механізм має визначатися окремо для кожної товарної категорії та враховувати, як між сторонами розподіляється прибуток", - додав Висоцький.
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Урожай цього року гарний і проблем із дефіцитом продукції немає, як і підстав для критичного здорожчання, оцінили у Мінагрополітики.