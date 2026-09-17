У бюджеті не вистачає грошей на виплати військовим до кінця року, бо Міноборони за наказаом Федорова витратило їх ще на початку року

Міністерство оборони за керівництва Михайла Федорова достроково використало частину коштів, передбачених на четвертий квартал через що до кінця року бракує фінансування виплат військовослужбовцям. Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк, передає УНН.

"Насправді, це не є таємницею. Коли попередній міністр оборони Федоров очолював відомство, він ухвалив рішення, де з четвертого кварталу фінансування коштів були використані в першому і другому кварталі цього року", - сказав Цимбалюк.

Нардеп зазначив, що відповідні контракти вже укладені, тому Кабінету Міністрів необхідно терміново ініціювати зміни до державного бюджету, щоб забезпечити виплати до кінця року.

На початку вересня уряд перерозподілив 33,6 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім сім’ям. Із цієї суми 25,9 млрд грн спрямували на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ за вересень. Загалом у бюджеті на 2026 рік на оплату праці в секторі безпеки й оборони було передбачено майже 1,273 трлн грн.

Водночас, за повідомленням Reuters, Україна поінформувала партнерів про додаткову потребу у фінансуванні оборони в розмірі близько 27 млрд доларів до кінця 2026 року. Це викликало запитання європейських союзників щодо причин такого дефіциту.

Як повідомлялося, Михайло Федоров був заброньований від служби в армії відразу після відставки з посади міністра оборони. Фонд "Східна Європа" створив штатну посаду спеціально для нього, працевлаштував його без конкурсу та вже наступного дня оформив бронювання. Зарплату Федорову і його закордонні відрядження оплачує фонд, кошти якого формуються з пожертв.