В бюджете не хватает денег на выплаты военным до конца года, потому что Минобороны по приказу Федорова потратило их еще в начале года

Министерство обороны под руководством Михаила Федорова досрочно использовало часть средств, предусмотренных на четвертый квартал, из-за чего до конца года не хватает финансирования выплат военнослужащим. Об этом заявил народный депутат Михаил Цимбалюк, передает УНН.

"На самом деле это не является тайной. Когда предыдущий министр обороны Федоров возглавлял ведомство, он принял решение, согласно которому средства, предусмотренные на четвертый квартал, были использованы в первом и втором кварталах этого года", - сказал Цимбалюк.

Нардеп отметил, что соответствующие контракты уже заключены, поэтому Кабинету Министров необходимо срочно инициировать изменения в государственный бюджет, чтобы обеспечить выплаты до конца года.

В начале сентября правительство перераспределило 33,6 млрд грн на выплаты военнослужащим и их семьям. Из этой суммы 25,9 млрд грн направили на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ за сентябрь. Всего в бюджете на 2026 год на оплату труда в секторе безопасности и обороны было предусмотрено почти 1,273 трлн грн.

В то же время, по сообщению Reuters, Украина проинформировала партнеров о дополнительной потребности в финансировании обороны в размере около 27 млрд долларов до конца 2026 года. Это вызвало вопросы европейских союзников относительно причин такого дефицита.

Как сообщалось, Михаил Федоров был забронирован от службы в армии сразу после отставки с поста министра обороны. Фонд "Восточная Европа" создал штатную должность специально для него, трудоустроил его без конкурса и уже на следующий день оформил бронирование. Зарплату Федорову и его зарубежные командировки оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований.