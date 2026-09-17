Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга

Министерство финансов Украины должно как можно скорее сформировать единый подход к налогообложению лизинговых платежей авиакомпаний в пользу нерезидентов Украины. Дальнейшая неопределённость в этом вопросе создаёт серьёзные риски для авиационного бизнеса, который из-за разного толкования законодательства государственными органами сталкивается с фискальным и уголовным давлением. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Уголовные дела из-за трактовки авиализинга как роялти

Как ранее писал УНН, Бюро экономической безопасности с 2024 года начало трактовать операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как пользование оборудованием. По версии следствия украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за аренду самолётов и вертолётов. На основании такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Роза Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать ещё одна авиакомпания – "Урга".

Уголовные дела были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были лишь к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода.

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти. Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и грузовых перевозок. Ведь, по данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Именно поэтому вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации по налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

Бизнесу нужна правовая определённость

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе подчёркивает: когда одни и те же хозяйственные операции государственные органы трактуют по-разному, это лишает бизнес возможности прогнозировать налоговые последствия и нормально планировать свою деятельность.

Министерство финансов должно как можно скорее рассмотреть вопрос налогообложения лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов и поставить точку в разночтениях, которые сегодня создают серьёзные риски для авиационного бизнеса. Когда одни и те же операции государственные органы трактуют по-разному, а следствием такого толкования становятся многомиллионные налоговые претензии и уголовные производства, бизнес не может нормально планировать свою деятельность. А в условиях полномасштабной войны и постоянных российских ударов бизнесу и так нелегко сейчас работать в Украине - отметил Катамадзе.

Он считает, что разработку унифицированного подхода к налогообложению авиализинга нельзя затягивать. Ведь прежде всего речь идёт об обеспечении принципа правовой определённости, когда компании могут заранее понимать свои налоговые обязательства, а не узнавать о новом толковании уже после возникновения претензий со стороны госорганов.

Авиакомпаниям просто необходима правовая определённость: они должны понимать, какие налоговые обязательства им необходимо выполнять. Решение этого вопроса важно не только для отдельных перевозчиков. Речь идёт о сохранении украинской авиационной отрасли и создании нормальных условий для её восстановления после окончания войны - объяснил Катамадзе.

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины убеждён, что к разработке Министерством финансов единого подхода, обязательного для применения государственными органами, должны быть привлечены все стороны, в частности и представители авиационной отрасли.

Надеюсь, что Министерство финансов максимально быстро проведёт необходимую работу с привлечением всех сторон и сформирует единый подход, которым в дальнейшем будут руководствоваться и налоговые, и правоохранительные органы. Бизнес не должен становиться заложником противоречивого толкования законодательства государственными органами. Давление на бизнес точно не принесёт положительного результата для государства - подчеркнул Катамадзе.

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