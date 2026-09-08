Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм

Будущая обобщающая налоговая консультация (ОНК) Министерства финансов по вопросу налогообложения лизинговых платежей в пользу нерезидентов может стать аргументом в уже существующих спорах вокруг авиализинга. Она не будет автоматически освобождать бизнес от ответственности за прошлые периоды, однако может подтвердить, что налоговая норма допускала различные толкования. Эксперт по налоговому планированию Елена Кузнечикова в комментарии УНН объяснила, что представляет собой такое налоговое разъяснение Минфина и обязательно ли оно к исполнению.

Можно ли ссылаться на новую ОНК в старом споре

По словам Кузнечиковой, к обобщающей налоговой консультации не применяется классический принцип об отсутствии обратной силы нормативно-правового акта. Причина в том, что ОНК Минфина сама по себе не является нормативно-правовым актом и не создает новых правил налогообложения, а лишь разъясняет, как следует применять уже существующие нормы.

Формально-юридически правило «акт не имеет обратной силы во времени» к ОНК не применяется — именно потому, что она не является нормативно-правовым актом и не устанавливает новых правил. Она толкует норму, которая действовала и ранее. Следовательно, ссылаться на нее в споре за 2019 год никто не мешает, и суды такие ссылки принимают - пояснила эксперт.

Таким образом, если Минфин утвердит разъяснение по определенному спорному вопросу, налогоплательщики смогут использовать его позицию не только в будущих операциях, но и как аргумент в уже существующих спорах.

Как объяснила Кузнечикова, обобщающая налоговая консультация автоматически не освобождает налогоплательщика от ответственности за операции, осуществленные до ее появления. Но Налоговый кодекс предусматривает освобождение от финансовой ответственности лица, которое действовало в соответствии с обобщающей налоговой консультацией.

Поэтому для старых споров прямой защитный механизм ОНК несколько ограничен.

ОНК как официальное подтверждение неоднозначности законодательства

В то же время, по словам эксперта, для уже существующих споров может быть значительно важнее сам факт того, что Министерству финансов пришлось издать обобщающую консультацию. Ведь это подтверждает существующую неоднозначность применения отдельных норм налогового законодательства. То есть принятие ОНК может стать дополнительным аргументом в пользу того, что соответствующая налоговая норма действительно допускала различные толкования.

А это уже имеет значение с учетом закрепленной Налоговым кодексом презумпции правомерности решений налогоплательщика.

Минфин издает ОНК, в частности, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неоднозначности нормы. То есть государство собственным приказом официально засвидетельствовало: норма неоднозначна. А это прямой мост к пп. 4.1.4 и п. 56.21 НКУ — презумпции правомерности решений налогоплательщика при множественном толковании. Иногда ОНК полезнее как доказательство тумана, чем как источник света - отметила Кузнечикова.

Именно этот аспект может иметь принципиальное значение для споров, возникших еще до утверждения консультации. Ведь налогоплательщик может ссылаться не только на конкретное толкование Минфина, но и на то, что необходимость такого разъяснения подтверждает отсутствие однозначного подхода государства к применению соответствующей нормы.

Что это может означать для споров вокруг авиализинга

Этот вопрос приобретает особое значение на фоне дискуссии по поводу налогообложения операций по лизингу воздушных судов. Начиная с 2024 года Бюро экономической безопасности решило трактовать авиализинг как роялти. По версии следствия, соответствующие выплаты нерезидентам должны были облагаться как роялти, в частности с применением 15-процентной ставки налога на доходы нерезидента.

В связи с этим БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, «Авиакомпания Константа», «Роза Ветров», Н3Operations и «Скайлайн экспресс». По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания — «Урга».

Уголовные производства были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были только к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода.

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций с лизингом воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти. Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. Ведь, по данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Именно поэтому вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации по налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

Когда Минфин в конечном итоге утвердит ОНК, ее значение может выходить далеко за пределы будущих лизинговых операций. Она потенциально станет дополнительным важным аргументом в уже существующих спорах, возникших из-за разного толкования природы платежей за пользование воздушными судами.

Особенно важным будет подтверждение того, что вопрос требовал отдельного обобщающего разъяснения Минфина. Ведь если государство было вынуждено выработать единый подход из-за неоднозначности практики, это ставит вопрос о том, насколько обоснованным является привлечение бизнеса к ответственности за применение одного из возможных толкований в период, когда такого единого подхода еще не существовало.