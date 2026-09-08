$44.470.1051.680.11
ukenru
Эксклюзив
12:04 • 2316 просмотра
Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм
10:15 • 9826 просмотра
Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии
10:13 • 11093 просмотра
россияне ударили «шахедом» по телеканалам «Мы — Украина» и «Мы — Украина+», есть пострадавшие Photo
07:39 • 21135 просмотра
В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов
06:50 • 21037 просмотра
российские войска атаковали поезд Киев - Сумы, удалось спасти 90 пассажировVideo
8 сентября, 03:56 • 28456 просмотра
Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших
7 сентября, 23:32 • 39254 просмотра
Кремль установил новый дедлайн для захвата Донецкой области — Палиса
7 сентября, 20:14 • 33845 просмотра
Генпрокурор Кравченко подал в отставку
7 сентября, 18:43 • 32083 просмотра
Украина хочет использовать сентябрь–октябрь для перезапуска дипломатического процесса - Зеленский
7 сентября, 17:44 • 28409 просмотра
Кабмин снова подал в Верховную Раду пакет законопроектов об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.3м/с
41%
753мм
Популярные новости
Что празднуют 8 сентября в Украине и мире8 сентября, 02:58 • 6444 просмотра
Ночная атака на Киев: шестеро пострадавших, троих госпитализировали8 сентября, 03:02 • 32505 просмотра
ISW: культура лжи в рф вредит ее способности воевать8 сентября, 04:15 • 7044 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали почти полторы тысячи российских военнослужащих и уничтожили 1 592 БПЛА — ГенштабPhoto8 сентября, 04:22 • 12742 просмотра
Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентябряPhoto08:35 • 15748 просмотра
публикации
Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм
Эксклюзив
12:04 • 2236 просмотра
До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС7 сентября, 18:16 • 42488 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура7 сентября, 13:32 • 57491 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября7 сентября, 13:02 • 58999 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-97 сентября, 12:38 • 60677 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Ирина Терех
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 69739 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 65970 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 73819 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 90766 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 85269 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Социальная сеть
Крылатая ракета
P-800 Oniks

Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм

Киев • УНН

 • 2272 просмотра

Будущая консультация Минфина не отменит ответственность автоматически, но подтвердит неоднозначность трактовки налогообложения авиализинга и станет аргументом в спорах.

Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм

Будущая обобщающая налоговая консультация (ОНК) Министерства финансов по вопросу налогообложения лизинговых платежей в пользу нерезидентов может стать аргументом в уже существующих спорах вокруг авиализинга. Она не будет автоматически освобождать бизнес от ответственности за прошлые периоды, однако может подтвердить, что налоговая норма допускала различные толкования. Эксперт по налоговому планированию Елена Кузнечикова в комментарии УНН объяснила, что представляет собой такое налоговое разъяснение Минфина и обязательно ли оно к исполнению.

Можно ли ссылаться на новую ОНК в старом споре

По словам Кузнечиковой, к обобщающей налоговой консультации не применяется классический принцип об отсутствии обратной силы нормативно-правового акта. Причина в том, что ОНК Минфина сама по себе не является нормативно-правовым актом и не создает новых правил налогообложения, а лишь разъясняет, как следует применять уже существующие нормы.

Формально-юридически правило «акт не имеет обратной силы во времени» к ОНК не применяется — именно потому, что она не является нормативно-правовым актом и не устанавливает новых правил. Она толкует норму, которая действовала и ранее. Следовательно, ссылаться на нее в споре за 2019 год никто не мешает, и суды такие ссылки принимают

- пояснила эксперт.

Таким образом, если Минфин утвердит разъяснение по определенному спорному вопросу, налогоплательщики смогут использовать его позицию не только в будущих операциях, но и как аргумент в уже существующих спорах.

Как объяснила Кузнечикова, обобщающая налоговая консультация автоматически не освобождает налогоплательщика  от ответственности за операции, осуществленные до ее появления. Но Налоговый кодекс предусматривает освобождение от финансовой ответственности лица, которое действовало в соответствии с обобщающей налоговой консультацией.

Поэтому для старых споров прямой защитный механизм ОНК несколько ограничен.

ОНК как официальное подтверждение неоднозначности законодательства

В то же время, по словам эксперта, для уже существующих споров может быть значительно важнее сам факт того, что Министерству финансов пришлось издать обобщающую консультацию. Ведь это подтверждает существующую неоднозначность применения отдельных норм налогового законодательства. То есть принятие ОНК может стать дополнительным аргументом в пользу того, что соответствующая налоговая норма действительно допускала различные толкования.

А это уже имеет значение с учетом закрепленной Налоговым кодексом презумпции правомерности решений налогоплательщика.

Минфин издает ОНК, в частности, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неоднозначности нормы. То есть государство собственным приказом официально засвидетельствовало: норма неоднозначна. А это прямой мост к пп. 4.1.4 и п. 56.21 НКУ — презумпции правомерности решений налогоплательщика при множественном толковании. Иногда ОНК полезнее как доказательство тумана, чем как источник света

- отметила Кузнечикова.

Именно этот аспект может иметь принципиальное значение для споров, возникших еще до утверждения консультации. Ведь налогоплательщик может ссылаться не только на конкретное толкование Минфина, но и на то, что необходимость такого разъяснения подтверждает отсутствие однозначного подхода государства к применению соответствующей нормы.

Что это может означать для споров вокруг авиализинга

Этот вопрос приобретает особое значение на фоне дискуссии по поводу налогообложения операций по лизингу воздушных судов. Начиная с 2024 года Бюро экономической безопасности решило трактовать авиализинг как роялти. По версии следствия,  соответствующие выплаты нерезидентам должны были облагаться как роялти, в частности с применением 15-процентной ставки налога на доходы нерезидента.

В связи с этим БЭБ открыло  уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, «Авиакомпания Константа», «Роза Ветров», Н3Operations и «Скайлайн экспресс». По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать  еще одна авиакомпания — «Урга».

Уголовные производства были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были только к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода. 

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций с лизингом воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти. Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. Ведь, по данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Именно поэтому вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации по налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

Когда Минфин в конечном итоге утвердит ОНК, ее значение может выходить далеко за пределы будущих лизинговых операций. Она потенциально станет дополнительным важным аргументом в уже существующих спорах, возникших из-за разного толкования природы платежей за пользование воздушными судами.

Особенно важным будет подтверждение того, что вопрос требовал отдельного обобщающего разъяснения Минфина. Ведь если государство было вынуждено выработать единый подход из-за неоднозначности практики, это ставит вопрос о том, насколько обоснованным является привлечение бизнеса к ответственности за применение одного из возможных толкований в период, когда такого единого подхода еще не существовало.

Евгений Царенко

ЭкономикапубликацииФинансы
Законы
Бюро экономической безопасности Украины
Министерство финансов Украины
Украина