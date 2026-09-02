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The Guardian

В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті

Київ • УНН

 • 10231 перегляди

При Мінфіні планують створити робочу групу для податкового роз’яснення щодо лізингових платежів авіакомпаній нерезидентам. Галузь очікує швидкого рішення.

В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

В Аерокосмічній асоціації України позитивно оцінюють початок предметного діалогу щодо врегулювання проблеми оподаткування лізингових платежів українських авіакомпаній на користь нерезидентів. Водночас представники галузі розраховують, що обговорення найближчим часом завершиться практичним результатом, а саме формуванням уніфікованого підходу держави до оподаткування таких операцій. Про це у коментарі УНН розповів голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко, який брав участь у засіданні податкового комітету Громадської ради при Міністерстві фінансів.

Авіагалузь очікує практичного результату щодо оподаткування авіалізингу

За словами Мельниченка, для українських авіакомпаній принципово важливо, що проблема, на яку галузь звертає увагу вже тривалий час, нарешті стала предметом обговорення за участі авіагалузі та представників держави.

Ми в Аерокосмічній асоціації вітаємо те, що нарешті розпочався предметний діалог щодо вирішення проблеми оподаткування лізингу повітряних суден як роялті, яке намагається застосувати Бюро економічної безпеки. Для авіаційної галузі це надзвичайно важливе питання, яке потребує не точкових рішень, а чіткої та єдиної позиції держави, адже авіакомпанії сьогодні опинилися під кримінальним тиском. Тому сам факт того, що представники Мінфіну, експертного середовища та авіаційного бізнесу сіли за один стіл і почали обговорювати можливі шляхи врегулювання ситуації, ми оцінюємо позитивно

 - зазначив Мельниченко.

Водночас, за його словами, для авіагалузі важливо, щоб розпочатий діалог не обмежився лише обговореннями, а завершився конкретним рішенням, яке усуне правову невизначеність та різні підходи до оподаткування авіалізингу.

За результатами першого засідання є розуміння проблематики та готовність шукати рішення. Для нас принципово важливо, щоб за цим діалогом якомога швидше з’явився практичний результат, а саме чітке роз’яснення, яке усуне різні трактування норм податкового законодавства щодо лізингових платежів на користь нерезидентів

- наголосив Руслан Мельниченко.

В Асоціації сподіваються, що відповідне узагальнююче податкове розʼяснення буде напрацьоване вже найближчим часом, адже різні підходи до трактування одних і тих самих податкових норм створюють ризики для роботи українських авіакомпаній.

Ми сподіваємося, що цю роботу вдасться завершити найближчим часом. Авіаційний бізнес потребує правової визначеності та зрозумілих правил роботи, щоб мати змогу планувати свою діяльність. Чим швидше буде сформована єдина позиція держави з цього питання, тим скоріше можна буде зняти ті ризики та суперечності, з якими сьогодні стикаються українські авіаперевізники

- додав Руслан Мельниченко.

У Мінфіні планують напрацювати податкове роз’яснення

Як писав раніше УНН, після звернення представників авіагалузі податковий комітет Громадської ради при Міністерстві фінансів провів засідання, присвячене проблемі оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів. За його результатами було вирішено ініціювати створення при Мінфіні робочої групи, яка має напрацювати проєкт узагальнюючої податкової консультації.

Необхідність такого роз’яснення виникла на тлі трактування Бюро економічної безпеки операцій з лізингу повітряних суден як роялті. В Бюро вважають, що таке трактування створює підстави для нарахування 15% податку з доходів нерезидентів із відповідних лізингових платежів. У звʼязку з цим, слідчі відкрили кримінальні справи щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн експрес". В БЕБ прирівнюють лізингові платежі до роялті, а літаки і вертольоти трактують не як транспортні засоби, а як "обладнання".

Правоохоронці отримали аналітичні висновки після того, як у 2024 році попередня команда ДПС опублікувала статтю, у якій запропонувала оподатковувати лізингові операції з транспортом у нерезидентів України як роялті. Документи, які за словами представників авіаринку схожі між собою, ніби написані "під копірку", лягли в основу кримінальних справ проти авіаперевізників.

Юристи, опитані УНН вказують, що слідчі ігнорують чинні міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування, ратифіковані Верховною Радою. За їх словами, автоматичне донарахування 15% в Україні без урахування положень конкретної конвенції є щонайменше спірним.

Варто зауважити, що за даними ДПС зазначила, авіакомпанії пройшли податкові перевірки і лише за результатами однієї з них було встановлено порушення під час оподаткування лізингу. Решта податкових перевірок таких порушень не виявила.

Водночас у Мінфіні у відповідь на запит УНН повідомили, що оподаткування операцій із лізингу повітряних суден здійснюється відповідно до Податкового кодексу та міжнародних договорів України. У відомстві окремо нагадали про пункт 3.2 статті 3 Податкового кодексу: якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою, встановлені інші правила, ніж передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Міжнародні конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування не передбачають можливості оподаткування авіалізингу як роялті.

Варто зазначити, що в Бюро економічної безпеки відмовились прокоментувати редакції УНН, на яких підставах трактують операції з лізингу повітряних суден у нерезидентів України як роялті і хочуть змусити авіаперевізників платити за оренду літаків та вертольотів як за користування інтелектуальною власністю.

Представники авіаційної галузі неодноразово наголошували, що відсутність єдиного підходу держави ситуацію, коли перевізники опиняються під кримінальним тиском через трактування податкових норм. Тож, узагальнююче податкове розʼяснення від Мінфіну може стати ключовим для врегулювання податкової суперечки, яка вже вийшла за межі суто фіскального питання та призвела до кримінального переслідування авіакомпаній.

Євген Царенко

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