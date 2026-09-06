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The Guardian
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Політолог пояснив, чому росія тримає Україну під постійними обстрілами

Київ • УНН

 • 892 перегляди

росія має запаси, виробляє та отримує ракети й дрони, тому масовані атаки можуть тривати тижнями. Експерт Станіслав Желіховський пов’язує ескалацію з тиском на Україну та виборами в рф.

Політолог пояснив, чому росія тримає Україну під постійними обстрілами

росія може продовжує масовані атаки та тривалі повітряні тривоги в Україні. Детальніше про те, скільки може тривати нова тактика рф та чому ескалація відбувається саме зараз розповів журналістці УНН політолог-міжнародник Станіслав Желіховський.

Деталі

росія, за оцінкою експерта, має запаси ракет і безпілотників, продовжує їх виробляти та додатково отримує озброєння з інших країн. Тому говорити про швидке завершення нинішньої хвилі атак поки зарано. Однак, окремі періоди затишшя можливі.

Я думаю, що в найближчі дні, можливо, тижні російська федерація зможе це робити, адже не виключається, що вона накопичила певну кількість боєприпасів, ракет, дронів і таке інше. І вона тероризує, поки може. Я не виключаю, що це може тягнутися аж до так званих парламентських "виборів" у росії

- пояснює Станіслав Желіховський.

москва намагається тиснути на українців

Експерт зазначає, що російські можливості не обмежуються накопиченими запасами. Натомість, москва продовжує виробляти ракети та дрони, а також отримує окремі види озброєння з-за кордону. Це, за його словами, дозволяє підтримувати удари навіть після використання частини накопичених ресурсів.

Окрім запасів, які у них є, ще має місце виробництво ракет, дронів і інших можливостей. росія імпортує зброю, імпортує ті самі балістичні ракети. Ми можемо тут згадати Північну Корею. А отже, це означає, що в неї є додаткові спроможності, щоб завдавати ударів по Україні і масованих ударів

- зазначив політолог.

За словами політолога, тривалість та інтенсивність атак можуть змінюватися залежно від наявних ресурсів росії. Однак повністю припинити їх найближчим часом, на його думку, навряд чи можливо. Він також звертає увагу на підготовку росії до осінньо-зимового періоду.

Можуть бути певні періоди затишшя, якщо дійсно, наприклад, не буде в росії вистачати реактивних "шахедів" чи чогось іншого. Хоча, судячи по тій інформації, яка є, у них достатньо зараз варіантів, щоб продовжувати цей терор. До того ж, ми ще повинні розуміти, що росія готується до осінньо-зимового періоду

- наголошує Станіслав Желіховський.

Окрім військової мети, удари, на думку експерта, мають і психологічний вимір.

Я думаю, що більш-менш очевидні причини - це те, що путін хоче зламати українців, змусити їх погодитися на ті умови припинення вогню, які ми всі знаємо, зокрема, перш за все, територіальні аспекти. Вочевидь, для нього важливо отримати контроль над усією Донецькою і Луганською областями

 - підкреслює політолог.

Також, за словами Желіховського, нинішні атаки завдають Україні не лише людських, на жаль, але й економічних збитків. Йдеться про вплив на бізнес, енергетику та роботу різних систем життєзабезпечення.

Тут варто запастися терпінням, і для держави Україна потрібно робити все можливе, щоб ефективніше захищатися від таких атак, тому що вони завдають значної шкоди. По-перше, це загроза для людських життів і здоров’я, а по-друге - це матеріальні збитки для бізнесу, для української економіки, для енергетики і таке інше

- пояснює Станіслав Желіховський.

Атаки можуть бути пов’язані з "виборами" в росії

Окремо політолог звертає увагу на ще один можливий політичний розрахунок кремля. На його думку, путін може бути зацікавлений у тому, щоб Україна завдавала масштабних ударів у відповідь по великих російських містах напередодні так званих "виборів" до держдуми, щоб потім використати це в російській пропаганді.

путін, я думаю, хотів би, щоби українці били у відповідь, особливо якщо ми говоримо про великі міста росії, такі як москва, санкт-петербург і деякі інші. І таким чином він хоче продемонструвати своїм громадянам: дивіться, українці на нас розлючуються, вони вбивають і знищують

- наголошує політолог.

На думку експерта, кремль може використати такі удари для звинувачень України в ескалації та посилення підтримки провладної партії.

Підтримка "єдиної росії" означала би, що громадяни таким чином віддають голоси і за більш жорсткі дії щодо України, включаючи нові мобілізаційні заходи. І таким чином фактично вибори перетворилися б на своєрідний референдум для росіян - чи вони підтримують війну чи ні

 - додав Станіслав Желіховський.

Політолог вважає, що кількість атак може коливатися, однак повітряні тривоги, найімовірніше, залишатимуться регулярними. Особливо це стосується Києва та столичного регіону.

Я думаю, що може, але не надто багато, все ж таки в росії теж є певні обмеження по цих спроможностях. Тобто вони можуть бути або в такій кількості, які є, або плюс-мінус трохи збільшитися, або трохи зменшитися, але регулярність може мати місце

 - підкреслив політолог.

Експерт припускає, що нинішня ситуація може зберігатися до "виборів" у росії, тобто до 20 вересня.

Не буде проходити доби, щоб не було тривоги, принаймні в Києві та інших деяких містах. І так чи інакше вони будуть ці атаки серйозними і матимуть наслідки. Це може тривати як мінімум до "виборів" до державної думи, а вже після буде видно по ситуації, на що путін захоче піти

 - резюмував Станіслав Желіховський.

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Алла Кіосак

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