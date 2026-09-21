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Техніка

Porsche стає тягарем для групи Volkswagen - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Porsche втратив позиції в Китаї та зазнав збитків через перехід на електромобілі. Volkswagen списав €6 млрд вартості частки в бренді.

Porsche стає тягарем для групи Volkswagen - ЗМІ

Виробник автомобілів Porsche стає однією з найбільших проблем для концерну Volkswagen і відходить у тінь чеської марки Škoda. Про це пише Reuters, передає УНН

Виробник розкішних спортивних автомобілів Porsche, який довгий час був найнадійнішим джерелом прибутку для Volkswagen, став його найбільшою проблемою, створивши перешкоду для планів реструктуризації генерального директора Олівера Блуме в найбільшому європейському автовиробнику 

- пише видання. 

Менш ніж через чотири роки після рекордного виходу на біржу Porsche перетворився на символ проблем усього концерну: компанія втратила лідерство на колись прибутковому китайському ринку та зазнала збитків через дорогі прорахунки під час переходу на електромобілі.

У понеділок тисячі робітників протестували проти скорочень на автомобільних заводах по всій Німеччині, і ця криза виходить за межі Porsche та решти розгалуженої імперії Volkswagen, відображаючи те, як німецький автомобільний сектор зазнає тиску з боку китайських конкурентів та американських мит.

Volkswagen готується витратити €16 млрд на масштабні скорочення та можливе закриття заводів11.09.26, 03:56 • 4766 переглядiв

У п’ятницю Volkswagen опублікував чергове попередження про зниження прибутку, пов’язавши його зі списанням у розмірі 6 млрд євро на свою 75-відсоткову частку в Porsche - лише через кілька тижнів після ухвалення рішення про масштабне скорочення робочих місць у рамках найбільшої реструктуризації за 89-річну історію групи.

Це списання, що відбулося після знецінення на суму 2,7 млрд євро рік тому, свідчить про відсутність належного контролю у Volkswagen, написали аналітики Jefferies, зазначивши, що, за їхніми словами, це "нескінченні несподіванки, пов’язані з наведенням порядку".

Volkswagen пояснив списання гіршими фінансовими прогнозами щодо Porsche, яка у 2022 році з великим розголосом вийшла на біржу в рамках одного з найбільших IPO на континенті за останні роки.

У внутрішній записці, з якою ознайомилося агентство Reuters, генеральний директор Porsche Міхаель Лайтерс наголосив, що компанія дотримується своєї середньострокової мети щодо рентабельності в діапазоні від 10% до 15%.

Однак, якщо дивитися в майбутнє, відхід компанії з Китаю, де вона скоротила кількість дилерських центрів, та тиск на її бізнес у США через мита ставлять під сумнів обсяги продажів.

Volkswagen збирається продати один із заводів у Німеччині, який перетворять на оборонне підприємство07.09.26, 16:20 • 4905 переглядiв

Зазначається, що Porsche вже роками переживає складні часи, і Блюме, очолюючи цей бренд спортивних автомобілів до кінця 2025 року, керуватиме ним у ключовий період спаду, паралельно виконуючи обов’язки генерального директора концерну.

Нагадаємо 

Porsche представила 911 Challenge - повноцінний гоночний автомобіль за $275 тисяч. Він коштує дешевше за кабріолет 911 Turbo S, стартова ціна якого становить $284 300. 

Павло Башинський

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