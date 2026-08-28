Porsche створив гоночний 911 за $275 тисяч - він дешевший за кабріолет Turbo S

Porsche представила 911 Challenge - повноцінний гоночний автомобіль за $275 тисяч. Він коштує дешевше за кабріолет 911 Turbo S, стартова ціна якого становить $284 300. Про це повідомляє Autoblig, пише УНН.

Деталі

911 Challenge створений як перша сходинка в гоночній кар'єрі Porsche 911, після якої йдуть GT4 R та 911 Cup. За концепцією автомобіль можна вважати підготовленою до треку версією GT3 RS.

Автомобіль має 508 к.с., семиступінчасту коробку передач із подвійним зчепленням та гоночну вихлопну систему з каталітичним нейтралізатором. Підвіска стала жорсткішою, гальмівна система використовує технології 911 Cup, а на колесах встановлені гоночні сліки.

Салон максимально спростили: прибрали оздоблення, килими, шумоізоляцію та пасажирське сидіння. Натомість встановили каркас безпеки, гоночне крісло із шеститочковими ременями, систему пожежогасіння та паливний бак FIA FT3 на 29 галонів. При цьому кондиціонер залишили.

911 Challenge не призначений для доріг загального користування. Його ціна становить $275 тисяч - більше, ніж у стандартного GT3 ($235 800), але менше, ніж у Turbo S Cabriolet.

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