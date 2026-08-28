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Porsche создал гоночный 911 за $275 тысяч — он дешевле кабриолета Turbo S

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Porsche 911 Challenge получил 508 л. с., гоночное оснащение и цену $275 тысяч. Автомобиль не предназначен для дорог общего пользования.

Porsche создал гоночный 911 за $275 тысяч — он дешевле кабриолета Turbo S

Porsche представила 911 Challenge — полноценный гоночный автомобиль за $275 тысяч. Он стоит дешевле кабриолета 911 Turbo S, стартовая цена которого составляет $284 300. Об этом сообщает Autoblig, пишет УНН.

Детали

911 Challenge создан как первая ступень в гоночной карьере Porsche 911, после которой идут GT4 R и 911 Cup. По концепции автомобиль можно считать подготовленной для трека версией GT3 RS.

Автомобиль имеет 508 л.с., семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и гоночную выхлопную систему с каталитическим нейтрализатором. Подвеска стала жестче, тормозная система использует технологии 911 Cup, а на колесах установлены гоночные слики.

Салон максимально упростили: убрали отделку, ковры, шумоизоляцию и пассажирское сиденье. Вместо этого установили каркас безопасности, гоночное кресло с шеститочечными ремнями, систему пожаротушения и топливный бак FIA FT3 на 29 галлонов. При этом кондиционер оставили.

911 Challenge не предназначен для дорог общего пользования. Его цена составляет $275 тысяч — больше, чем у стандартного GT3 ($235 800), но меньше, чем у Turbo S Cabriolet.

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Степан Гафтко

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