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Hyundai N планирует выпустить семь новых спортивных моделей до 2030 года

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Hyundai N планирует до 2030 года выпустить семь моделей и продавать 100 тысяч автомобилей ежегодно. Среди них может быть гибридная заднеприводная модель.

Hyundai N планирует выпустить семь новых спортивных моделей до 2030 года

Суббренд Hyundai N, специализирующийся на спортивных автомобилях, планирует расширить модельный ряд. К 2030 году компания хочет представить семь новых моделей и увеличить продажи до 100 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщает Autoblog, передает УНН.

Детали

Суббренд Hyundai, специализирующийся на спортивных автомобилях, получил зеленый свет на создание еще более захватывающих автомобилей. Презентация для инвесторов показала, что Hyundai планирует масштабно расширить свой суббренд N Performance к 2030 году, представив семь новых моделей в четырех технических конфигурациях и планируя продажи на уровне 100 000 единиц в год

- пишет издание.

По информации издания, в 2025 году Hyundai N реализовал около 20 тысяч автомобилей. В то же время комплектации N-Line для обычных моделей, которые делают автомобили более спортивными с точки зрения внешнего вида, были проданы примерно 161 тысячу раз.

Так, Hyundai видит возможность для развития между мощными автомобилями N и более доступными N-Line. Это направление в компании называют High-Volume Performance.

Его планируют развивать за счет автомобилей с "выгодными функциями для повседневного высокопроизводительного опыта" и "силовыми агрегатами и деталями, переданными от Hyundai N".

Hyundai не предоставила много деталей, кроме тех, что мы обсудили выше, но новые спортивные автомобили будут предлагаться по всему миру. Как отмечает Auto Express, Hyundai также планирует новую спортивную модель с передним расположением двигателя и задним приводом. Будет ли это суперкар, спортивное купе, кабриолет или седан, еще предстоит выяснить, но Hyundai вполне может намекать на запуск концепта N Vision 74 в производство, хотя изначально планировалось, что он будет оснащен водородным силовым агрегатом

- пишет издание.

Ожидается, что новая модель может получить гибридный силовой агрегат. Также Hyundai планирует предложить полный привод, вероятно с преимуществом задней оси.

Напомним

Гибридный Corvette ZR1X показал лучшее время в тесте до 240 км/ч и полной остановки, опередив 12 конкурентов. Lucid Air Sapphire быстрее достиг 240 км/ч.

Алла Киосак

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