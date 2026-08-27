Hyundai N планирует выпустить семь новых спортивных моделей до 2030 года

Суббренд Hyundai N, специализирующийся на спортивных автомобилях, планирует расширить модельный ряд. К 2030 году компания хочет представить семь новых моделей и увеличить продажи до 100 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщает Autoblog, передает УНН.

Суббренд Hyundai, специализирующийся на спортивных автомобилях, получил зеленый свет на создание еще более захватывающих автомобилей. Презентация для инвесторов показала, что Hyundai планирует масштабно расширить свой суббренд N Performance к 2030 году, представив семь новых моделей в четырех технических конфигурациях и планируя продажи на уровне 100 000 единиц в год