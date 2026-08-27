Hyundai N планує випустити сім нових спортивних моделей до 2030 року

Суббренд Hyundai N, який спеціалізується на спортивних автомобілях, планує розширити модельний ряд. До 2030 року компанія хоче представити сім нових моделей і збільшити продажі до 100 тисяч автомобілів на рік. Про це повідомляє Autoblog, передає УНН.

Суббренд Hyundai, що спеціалізується на спортивних автомобілях, отримав зелене світло для створення ще більш захопливих автомобілів. Презентація для інвесторів показала, що Hyundai планує масштабно розширити свій суббренд N Performance до 2030 року, представивши сім нових моделей у чотирьох технічних конфігураціях та плануючи продажі у 100 000 одиниць на рік