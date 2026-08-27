Hyundai N планує випустити сім нових спортивних моделей до 2030 року
Київ • УНН
Hyundai N планує до 2030 року випустити сім моделей і продавати 100 тисяч авто щороку. Серед них може бути гібридна задньопривідна модель.
Суббренд Hyundai N, який спеціалізується на спортивних автомобілях, планує розширити модельний ряд. До 2030 року компанія хоче представити сім нових моделей і збільшити продажі до 100 тисяч автомобілів на рік. Про це повідомляє Autoblog, передає УНН.
Деталі
Суббренд Hyundai, що спеціалізується на спортивних автомобілях, отримав зелене світло для створення ще більш захопливих автомобілів. Презентація для інвесторів показала, що Hyundai планує масштабно розширити свій суббренд N Performance до 2030 року, представивши сім нових моделей у чотирьох технічних конфігураціях та плануючи продажі у 100 000 одиниць на рік
За інформацією видання, 2025 році Hyundai N реалізував близько 20 тисяч автомобілів. Водночас комплектації N-Line для звичайних моделей, які роблять автомобілі спортивнішими за зовнішнім виглядом, продали приблизно 161 тисячу разів.
Так, Hyundai бачить можливість для розвитку між потужними автомобілями N та доступнішими N-Line. Цей напрямок у компанії називають High-Volume Performance.
Його планують розвивати за рахунок автомобілів із "вигідними функціями для щоденного високопродуктивного досвіду" та "силовими агрегатами та деталями, що передаються від Hyundai N".
Hyundai не надала багато деталей, окрім тих, що ми обговорили вище, але нові спортивні автомобілі будуть пропонуватися по всьому світу. Як зазначає Auto Express, Hyundai також планує нову спортивну модель з переднім розташуванням двигуна та заднім приводом. Чи буде це суперкар, спортивне купе, кабріолет чи седан, ще належить з'ясувати, але Hyundai цілком може натякати на запуск концепту N Vision 74 у виробництво, хоча спочатку планувалося, що він буде оснащений водневим силовим агрегатом
Очікується, що нова модель може отримати гібридний силовий агрегат. Також Hyundai планує запропонувати повний привід, ймовірно з перевагою задньої осі.
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