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В Україні стартують скорочення у держорганах, заступників у міністрів стане менше на 20%

Київ • УНН

 • 136 перегляди

У центральних органах влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Кількість заступників міністрів зменшать приблизно на 20%.

В Україні стартують скорочення у держорганах, заступників у міністрів стане менше на 20%
Фото ілюстративне

У центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисячі вакантних посад. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисячі вакантних посад 

- повідомив Корецький. 

За його словами, найважливіше — проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність. 

Кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ — майже на 18% 

- додав Корецький.

Окремий напрям, за словами прем'єра, удосконалення системи навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади. Для молоді планують запустити інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів.

Уже відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. На засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям. Мета всіх цих змін — професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання 

- резюмував Корецький.

В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів18.09.26, 16:49 • 20034 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика