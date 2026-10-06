Воздушные силы готовы — Зеленский ещё раз предупредил украинцев о подготовке рф к массированному удару

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке россиянами массированного удара, Воздушные силы готовы к реагированию, а также призвал украинцев реагировать на тревоги, передает УНН.

Есть обновленная информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара. Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности. Украинские службы, наши Воздушные силы готовы к реагированию, и настолько, насколько это позволят наши средства защиты - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что многое зависит от партнеров – от каждого лидера, от каждого государства в мире, у которых есть средства защиты, необходимые Украине, и которые могут их передать.

Очень важно, чтобы для этого была политическая воля, в частности в Соединенных Штатах Америки, в частности в Европе, в частности у других партнеров. Мир больше, чем российское зло, и защита жизни должна быть общим делом. Я благодарю всех, кто действительно помогает! - резюмировал глава государства.

Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействие