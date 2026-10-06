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Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействие

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Разведка зафиксировала подготовку россии к массированной атаке, Украина готовит противодействие. За сутки удары по 8 регионам унесли жизнь одного человека.

Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействие

Сегодня получена обновлённая информация от разведки о подготовке россии к массированному удару. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября после селекторного совещания с правительственными чиновниками, военными и всеми ключевыми службами, пишет УНН.

Правительственные чиновники вместе с представителями областных властей подготовили дополнительные логистические решения в ответ на российскую операцию против украинской логистики. Сегодня получили обновлённую информацию от разведки о подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей!

- написал Зеленский в социальных сетях.

По его словам, на совещании обсудили, в частности, ещё два вопроса.

О ПВО и боеприпасах для F-16

Первое: министр обороны и командующий Воздушными силами доложили о распределении средств защиты неба и организации рубежей прикрытия определённых ключевых объектов. Необходимые боеприпасы для F-16, средства перехвата, противоракеты обеспечиваем. Сложнее всего с противобаллистической обороной, и наличие этих поставок зависит исключительно от партнёров. Работаем с ними в ежедневном режиме 

- сообщил Зеленский.

Последствия обстрелов рф

"Второе: за эти сутки россияне атаковали несколько украинских больниц — в Краматорске и Кривом Роге. Службы сработали, и важно, что во всех наших регионах по каждой такой ситуации есть оперативная реакция ГСЧС Украины. Спасибо за профессиональную работу!" — отметил Президент.

Как отдельно сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий, "всего под ударом этой ночью были 8 регионов, в том числе Киев", известно как минимум о 10 пострадавших и одном погибшем — гражданине Турции:

  • в Краматорске в результате атаки на городскую больницу пострадали трое работников экстренной медицинской помощи, уничтожены три автомобиля скорой помощи;
    • также утром враг атаковал одну из городских больниц в Кривом Роге, пять человек пострадали;
      • в Сумах произошло попадание в многоэтажный дом, два человека получили травмы, один из них — ребёнок;
        • в Харьковской области россияне били по частным домам, транспортной и логистической инфраструктуре;
          • повреждены объекты Укрзализныци в Днепропетровской области;
            • в Запорожье россияне атаковали мост через Днепр;
              • под массированной атакой была Одесская область. Враг целился по железнодорожным станциям, повреждены тепловозы и контактная сеть. Ночью и утром нанёс удар по двум судам с аграрной продукцией под иностранными флагами. По состоянию на эту минуту известно об одном погибшем. Это гражданин Турции;
                • в Киеве в результате ночной атаки повреждена кровля школы.

                  россия атаковала Украину 173 дронами с разных направлений - сколько уничтожила ПВО26.09.2026, 08:16 • 6080 просмотров

                  Юлия Шрамко

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