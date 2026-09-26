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россия атаковала Украину 173 дронами с разных направлений - сколько уничтожила ПВО

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

В ночь на 26 сентября россия запустила по Украине 173 дрона, в том числе более 50 реактивных. ПВО сбила или подавила 134 БПЛА.

россия атаковала Украину 173 дронами с разных направлений - сколько уничтожила ПВО

россия в ночь на 26 сентября атаковала Украину 173 дронами, 134 из них были сбиты или подавлены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 сентября (с 18:00 25 сентября) противник атаковал 173 ударными БПЛА типа Shahed (более 50 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — рф; ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 134 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Потери России в войне достигли 1,527 млн военнослужащих — Генштаб26.09.26, 07:44 • 2674 просмотра

Юлия Шрамко

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