росія атакувала Україну 173 дронами з різних напрямків - скільки знищила ППО
Київ • УНН
У ніч на 26 вересня росія запустила по Україні 173 дрони, зокрема понад 50 реактивних. ППО збила або придушила 134 БпЛА.
росія у ніч на 26 вересня вдарила по Україні 173 дронами, збито або придушено 134 з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 вересня (з 18:00 25 вересня) противник атакував 173 ударними БпЛА типу Shahed (понад 50 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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