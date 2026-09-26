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росія атакувала Україну 173 дронами з різних напрямків - скільки знищила ППО

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

У ніч на 26 вересня росія запустила по Україні 173 дрони, зокрема понад 50 реактивних. ППО збила або придушила 134 БпЛА.

росія атакувала Україну 173 дронами з різних напрямків - скільки знищила ППО

росія у ніч на 26 вересня вдарила по Україні 173 дронами, збито або придушено 134 з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 вересня (з 18:00 25 вересня) противник атакував 173 ударними БпЛА типу Shahed (понад 50 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Втрати росії у війні сягнули 1,527 млн військових - Генштаб26.09.26, 07:44 • 2416 переглядiв

Юлія Шрамко

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