Втрати росії у війні сягнули 1,527 млн військових - Генштаб
Київ • УНН
За добу росія втратила 1 710 військових, 7 танків, 3 РСЗВ і 1 445 дронів. Загальні втрати армії рф сягнули 1 527 280 осіб.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 вересня сягнули близько 1 527 280 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 710 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Також за добу Сили оборони знищили 7 танків, 3 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони та 20 бойових броньованих машин противника.
Крім того, за добу росія втратила 1445 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 576 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні втрати росії
Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 376 танків, 25 435 бойових броньованих машин, 50 371 артилерійська система, 2 160 РСЗВ та 1 673 засоби ППО.
Також ворог недорахувався 443 літаки, 356 гелікоптерів, 534 020 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 118 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.
Крім того, Силами оборони знищено 153 728 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 749 одиниць спеціальної техніки та 2 748 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.
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