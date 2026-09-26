Потери России в войне достигли 1,527 млн военнослужащих — Генштаб
Киев • УНН
За сутки Россия потеряла 1 710 военнослужащих, 7 танков, 3 РСЗО и 1 445 дронов. Общие потери армии РФ достигли 1 527 280 человек.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 сентября достигли около 1 527 280 человек. За минувшие сутки Россия потеряла ещё 1 710 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также за сутки Силы обороны уничтожили 7 танков, 3 РСЗО, 4 средства противовоздушной обороны и 20 боевых бронированных машин противника.
Кроме того, за сутки Россия потеряла 1445 БпЛА оперативно-тактического уровня и 576 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 376 танков, 25 435 боевых бронированных машин, 50 371 артиллерийскую систему, 2 160 РСЗО и 1 673 средства ПВО.
Также враг недосчитался 443 самолётов, 356 вертолётов, 534 020 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 118 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.
Кроме того, Силами обороны уничтожено 153 728 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 749 единиц специальной техники и 2 748 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.
Напомним
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