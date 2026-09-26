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Потери России в войне достигли 1,527 млн военнослужащих — Генштаб

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

За сутки Россия потеряла 1 710 военнослужащих, 7 танков, 3 РСЗО и 1 445 дронов. Общие потери армии РФ достигли 1 527 280 человек.

Потери России в войне достигли 1,527 млн военнослужащих — Генштаб

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 сентября достигли около 1 527 280 человек. За минувшие сутки Россия потеряла ещё 1 710 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также за сутки Силы обороны уничтожили 7 танков, 3 РСЗО, 4 средства противовоздушной обороны и 20 боевых бронированных машин противника.

Кроме того, за сутки Россия потеряла 1445 БпЛА оперативно-тактического уровня и 576 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери России

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 376 танков, 25 435 боевых бронированных машин, 50 371 артиллерийскую систему, 2 160 РСЗО и 1 673 средства ПВО.

Также враг недосчитался 443 самолётов, 356 вертолётов, 534 020 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 118 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.

Кроме того, Силами обороны уничтожено 153 728 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 749 единиц специальной техники и 2 748 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.

Напомним

Более 50 государств — членов ООН, а также ЕС призвали Россию согласиться на прекращение огня и мирные переговоры с Украиной.

Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW21.09.26, 07:49 • 43834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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