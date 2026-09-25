Билл Гейтс предупредил об угрозе ИИ, способного привести к миллиарду смертей

Билл Гейтс. Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект достаточно мощен, чтобы способствовать событиям, которые могут привести к гибели миллиарда людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios и Forbes.

Он призвал ввести законодательное регулирование технологии, подчеркнув недостаточность саморегулирования компаний.

Детали

В разговоре с телеведущей Кристен Уэлкер Гейтс обратил внимание на опасность использования новейших инструментов искусственного интеллекта людьми со злыми намерениями.

"ИИ, безусловно, достаточно мощен, чтобы привести к событиям, которые, знаете, повлекут за собой миллиард смертей", — сказал он.

По словам соучредителя Microsoft, сочетание возможностей современного ИИ и злонамеренных намерений людей создаёт беспрецедентную угрозу. Гейтс также высказался за участие государства в установлении правил для разработчиков искусственного интеллекта. По его мнению, политики и правоохранительные органы должны участвовать в определении обязательных мер защиты и мониторинга.

Он подчеркнул, что добровольных ограничений со стороны самих технологических компаний недостаточно. На вопрос о том, необходимо ли соответствующее законодательство, Гейтс ответил утвердительно.

Контекст

В августе Гейтс опубликовал на своём сайте эссе о рисках развития искусственного интеллекта. Среди угроз он назвал потерю рабочих мест, распространение мошенничества и дезинформации, облегчение кибератак и рост рисков биотерроризма. Он также предостерёг, что технология может усилить неравенство, если её преимущества сосредоточатся в руках ограниченного круга людей.

В то же время Gates Foundation объявил о намерении направить не менее 1 млрд долларов в течение двух лет на расширение доступа к ИИ. Средства предусмотрены для проектов в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства и развития цифровой инфраструктуры.

Напомним

Руководители ведущих AI-компаний предупредили ООН о рисках искусственного интеллекта для человечества.