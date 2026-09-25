Электрокар Audi установил рекорд Гиннесса, проехав 1338 км на одном заряде
Киев • УНН
Audi A6 Sportback e-tron Performance установил рекорд Гиннесса для серийных автомобилей, пересёк Польшу на одном заряде. Расход составил 7,09 кВт·ч на 100 км.
Электромобиль Audi A6 Sportback E-Tron проехал 1338 км на одном заряде, установив новый мировой рекорд Гиннесса для серийных автомобилей. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление автопроизводителя.
Детали
За рулём Audi A6 Sportback e-tron Performance чемпион Европы по ралли Микко Марчик преодолел это расстояние по Польше на одном заряде батареи. Итоговый расход энергии составил всего 7,09 кВт·ч на 100 километров.
Рекордная поездка началась 11 сентября в 1:55 и провела Марчика через Польшу вдоль Вислы, через Краков, Сандомир, Варшаву, Торунь и Грудзёндз до Хеля на Балтийском море — и обратно тем же маршрутом.
Марчик ехал на Audi A6 Sportback e-tron в обычном режиме движения, с множеством участков в час пик, при средней температуре 15 градусов по Цельсию. Рано утром в Грудзёндзе термометр показывал всего семь градусов по Цельсию.
Через 45 часов после старта поездка между Торунем и Цехоцинеком была завершена, при этом было преодолено 1338 километров.
"Для попытки установления рекорда я управлял Audi A6 Sportback e-tron performance. Автомобиль развивает 367 л.с. и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды. Его аккумулятор имеет полезную ёмкость 94,9 кВт·ч, которая дополняется чрезвычайно низким коэффициентом сопротивления. В этом есть огромный потенциал. Даже для меня результат в 1338 километров стал приятным сюрпризом", — отметил Марчик.
Audi A6 Sportback e-tron performance, как указано, имеет запас хода по WLTP до 777 километров. Но, постоянно сосредотачиваясь на эффективности, Марчик обеспечил себе место в Книге рекордов Гиннесса и запас хода в 1338 км.
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