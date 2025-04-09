"Отрезали палец, пробили голову": в Польше произошло жестокое нападение на украинского подростка

Трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет были задержаны польской полицией за жестокое нападение на 17-летнего украинского парня в Кракове, во время которого, по сообщениям, отрезали ему палец и нанесли серьезные травмы.