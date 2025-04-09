Польша планирует подписать соглашение с США на 2 миллиарда долларов для материально-технической поддержки систем Patriot. Это укрепит противовоздушную оборону страны.
Министр обороны Польши объявил о планах адаптации всех гражданских аэропортов для военных нужд. В стране модернизируют 15 гражданских аэропортов, включая расширение инфраструктуры и создание военных зон.
Президент Украины провел встречу с председателем Европейского совета в Кракове по 16-му пакету санкций против РФ. Обсудили оборонную помощь и развитие производства оружия в Украине.
45-летний албанец выстрелил в шею 18-летнему украинцу в Новате-Миланезе. Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан за покушение на убийство и незаконное хранение оружия.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о деталях освобождения Александра Усика в аэропорту Кракова. По поручению президента Зеленского украинская сторона оперативно отреагировала на инцидент.
Александр Усик объяснил свое задержание в аэропорту Кракова как недоразумение. Боксер поблагодарил украинских дипломатов за поддержку и выразил уважение польским правоохранителям.
Президент Украины лично поговорил с Александром Усиком во время его задержания в Кракове. Зеленский поручил министрам разобраться в инциденте и сообщил, что боксера уже отпустили.
Представитель МИД заявил о немедленной реакции на видео задержания Александра Усика в Кракове. Генконсул Украины выехал в аэропорт, а министр Сибига обратился к польскому коллеге с требованием решить ситуацию.
Екатерина Усик заявила, что ситуация с задержанием Александра Усика в аэропорту Кракова не является криминальной. Она заверила, что «все в порядке» и мужчина сам объяснит обстоятельства инцидента.
Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова. Об этом сообщил Жан Беленюк, причины ареста и дальнейшие действия в отношении спортсмена пока неизвестны.
Александр Федоренко завоевал серебро в индивидуальной гонке каяк-кросса на ЧЕ по гребному слалому среди молодежи до 23 лет в Кракове. Это первая медаль Украины в этой дисциплине на континентальном первенстве.
Трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет были задержаны польской полицией за жестокое нападение на 17-летнего украинского парня в Кракове, во время которого, по сообщениям, отрезали ему палец и нанесли серьезные травмы.