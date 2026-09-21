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Украинские скалолазы завоевали «золото» и установили два рекорда Европы

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Григорий Ильчишин и Ярослав Ткач победили в эстафете на скорость в Чунцине. Украинцы установили рекорд Европы — 10,03 секунды.

Украинские скалолазы завоевали «золото» и установили два рекорда Европы

Украинские скалолазы Григорий Ильчишин и Ярослав Ткач завоевали золотые медали в эстафете на скорость на этапе World Climbing Series в китайском Чунцине. В ходе турнира украинский дуэт дважды обновлял рекорд Европы, одержав победу в финальном противостоянии со сборной США. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В китайском Чунцине состоялся этап World Climbing Series по скоростному скалолазанию. В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов с пяти континентов — 57 мужчин и 43 женщины

— говорится в сообщении.

На пути к победе украинский дуэт дважды обновлял рекорд Европы. Сначала в четвертьфинале против первой команды Китая украинцы улучшили континентальный показатель до 10,26 секунды. А в финале против американцев Самуэля Уотсона и Зака Хаммера установили новый рекорд — 10,03 секунды, завоевав «золото» после фальстарта соперников.

Отмечается, что предыдущий рекорд Европы в эстафете на скорость также принадлежал украинскому дуэту. Григорий Ильчишин и Ярослав Ткач установили его в этом году на этапе World Climbing Series в Кракове — 10,31 секунды.

Эстафета на скорость — новая дисциплина, которая на уровне World Climbing Series дебютировала лишь в этом году и сейчас рассматривается как одна из будущих основных дисциплин в календаре соревнований

— добавили в НОК.

Украинский фигурист Егор Курцев завоевал «серебро» на этапе юниорского Гран-при в Анкаре20.09.26, 09:06 • 3668 просмотров

Ольга Розгон

Спорт
Краков
Китай
Соединённые Штаты