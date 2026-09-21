Українські скелелази здобули "золото" та встановили два рекорди Європи

Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули золоті нагороди в естафеті на швидкість на етапі World Climbing Series у китайському Чунціні. Упродовж турніру український дует двічі оновлював рекорд Європи, виборовши перемогу у фінальному протистоянні зі збірною США. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

У китайському Чунціні відбувся етап World Climbing Series зі швидкісного скелелазіння. У змаганнях взяли участь 100 спортсменів із п’яти континентів - 57 чоловіків та 43 жінки - йдеться у повідомленні.

На шляху до перемоги український дует двічі оновлював рекорд Європи. Спершу у чвертьфіналі проти першої команди Китаю українці покращили континентальний показник до 10,26 секунди. А у фіналі проти американців Самуеля Вотсона та Зака Гаммера встановили новий рекорд — 10,03 секунди, здобувши "золото" після фальстарту суперників.

Зазначається, що попередній рекорд Європи в естафеті на швидкість також належав українському дуету. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач встановили його цьогоріч на етапі World Climbing Series у Кракові — 10,31 секунди.

Естафета на швидкість - нова дисципліна, яка на рівні World Climbing Series дебютувала лише цьогоріч і нині розглядається як одна із майбутніх основних дисциплін в календарі змагань - додали в НОК.

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