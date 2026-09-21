Українські скелелази здобули "золото" та встановили два рекорди Європи

$44.670.0151.200.04
ukenru
10:40 • 3604 перегляди
Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло
08:00 • 22330 перегляди
У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК КрупиPhoto
06:49 • 48185 перегляди
Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру
21 вересня, 05:18 • 27256 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
21 вересня, 04:58 • 34978 перегляди
"єдина росія" ймовірно знову отримає конституційну більшість у держдумі: що це означатиме для партії путіна
21 вересня, 04:49 • 33066 перегляди
Армія рф не змогла закріпитися біля Добропілля попри найвищий темп атак на фронті – ISW
21 вересня, 04:41 • 23919 перегляди
Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg
21 вересня, 03:35 • 29120 перегляди
Чому блокаду Чорного моря порівнюють із блокуванням Ормузької протоки та чим це загрожує світу
21 вересня, 02:57 • 28928 перегляди
Стало відомо, скільки крилатих ракет "Барс" виробляє Україна - цифра вражає
21 вересня, 02:39 • 21690 перегляди
Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.4м/с
78%
745мм
Популярнi новини
Що святкують 21 вересня в Україні та світі 21 вересня, 03:55 • 17754 перегляди
Син Сінді Кроуфорд помер у 27 роківVideo21 вересня, 05:34 • 12384 перегляди
Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачіPhotoVideo06:13 • 23286 перегляди
Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?08:52 • 22137 перегляди
До 16 годин очікування: десятки потягів курсують із затримками на тлі атак рф09:00 • 11070 перегляди
Публікації
Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?08:52 • 22414 перегляди
Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру06:49 • 48186 перегляди
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 98844 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 117639 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 92093 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Масуд Пезешкіян
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запоріжжя
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto09:56 • 8972 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 43473 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 43928 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 46910 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета20 вересня, 22:05 • 44457 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"
Financial Times
MIM-104 Patriot
Опалення

Українські скелелази здобули "золото" та встановили два рекорди Європи

Київ • УНН

 • 2156 перегляди

Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач перемогли в естафеті на швидкість у Чунціні. Українці встановили рекорд Європи - 10,03 секунди.

Українські скелелази здобули "золото" та встановили два рекорди Європи

Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули золоті нагороди в естафеті на швидкість на етапі World Climbing Series у китайському Чунціні. Упродовж турніру український дует двічі оновлював рекорд Європи, виборовши перемогу у фінальному протистоянні зі збірною США. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

У китайському Чунціні відбувся етап World Climbing Series зі швидкісного скелелазіння. У змаганнях взяли участь 100 спортсменів із п’яти континентів - 57 чоловіків та 43 жінки

- йдеться у повідомленні.

На шляху до перемоги український дует двічі оновлював рекорд Європи. Спершу у чвертьфіналі проти першої команди Китаю українці покращили континентальний показник до 10,26 секунди. А у фіналі проти американців Самуеля Вотсона та Зака Гаммера встановили новий рекорд — 10,03 секунди, здобувши "золото" після фальстарту суперників.

Зазначається, що попередній рекорд Європи в естафеті на швидкість також належав українському дуету. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач встановили його цьогоріч на етапі World Climbing Series у Кракові — 10,31 секунди.

Естафета на швидкість - нова дисципліна, яка на рівні World Climbing Series дебютувала лише цьогоріч і нині розглядається як одна із майбутніх основних дисциплін в календарі змагань

- додали в НОК.

Український фігурист Єгор Курцев виборов "срібло" на етапі юніорського Гран-прі в Анкарі20.09.26, 09:06 • 3884 перегляди

Ольга Розгон

Спорт
Краків
Китай
Сполучені Штати Америки