Українські скелелази здобули "золото" та встановили два рекорди Європи
Київ • УНН
Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач перемогли в естафеті на швидкість у Чунціні. Українці встановили рекорд Європи - 10,03 секунди.
Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули золоті нагороди в естафеті на швидкість на етапі World Climbing Series у китайському Чунціні. Упродовж турніру український дует двічі оновлював рекорд Європи, виборовши перемогу у фінальному протистоянні зі збірною США. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
У китайському Чунціні відбувся етап World Climbing Series зі швидкісного скелелазіння. У змаганнях взяли участь 100 спортсменів із п’яти континентів - 57 чоловіків та 43 жінки
На шляху до перемоги український дует двічі оновлював рекорд Європи. Спершу у чвертьфіналі проти першої команди Китаю українці покращили континентальний показник до 10,26 секунди. А у фіналі проти американців Самуеля Вотсона та Зака Гаммера встановили новий рекорд — 10,03 секунди, здобувши "золото" після фальстарту суперників.
Зазначається, що попередній рекорд Європи в естафеті на швидкість також належав українському дуету. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач встановили його цьогоріч на етапі World Climbing Series у Кракові — 10,31 секунди.
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