Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачі
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки рф загорілися склади супермаркетів на Одещині, пожежу ліквідували. Постраждалих не було.
Одеська область у ніч на 21 вересня зазнала атаки росії, загорілися склади мережі супермаркетів. Про це повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.
На Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих
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У ДСНС показали наслідки і уточнили, що під ворожим ударом опинилися складські приміщення, які раніше вже були атаковані росією.
За даними рятувальників, внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа.
"Пожежа наразі ліквідована. Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів", - зазначив Кіпер.
У місцевих пабліках писали про нібито пожежу на складах "Сільпо".
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На тлі атаки рф у Румунії піднімали винищувачі
Міноборони Румунії повідомило, що на тлі атаки рф у понеділок, 21 вересня, їхня система радіолокаційного спостереження виявила "повітряну ціль, що рухалася за 12 кілометрів на північ від Кілії, поблизу кордону з Румунією".
Було повідомлення про тривогу для населення на півночі повіту Тулча у країні, о 05:30 було передано повідомлення RO-Alert.
"Два літаки F-16 Повітряних сил Румунії, що перебувають на бойовій службі Повітряної поліції на 86-й авіабазі Борча, вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу ситуації. Повітряна тривога для півночі повіту Тулча припинилася о 06:14. Про вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося", - вказали у Міноборони Румунії.