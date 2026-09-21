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Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачі

Київ • УНН

 • 10725 перегляди

Унаслідок нічної атаки рф загорілися склади супермаркетів на Одещині, пожежу ліквідували. Постраждалих не було.

Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачі

Одеська область у ніч на 21 вересня зазнала атаки росії, загорілися склади мережі супермаркетів. Про це повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.

На Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих

- написав Кіпер.

Деталі

У ДСНС показали наслідки і уточнили, що під ворожим ударом опинилися складські приміщення, які раніше вже були атаковані росією.

За даними рятувальників, внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа.

"Пожежа наразі ліквідована. Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів", - зазначив Кіпер.

У місцевих пабліках писали про нібито пожежу на складах "Сільпо".

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили21.09.26, 08:18 • 13850 переглядiв

На тлі атаки рф у Румунії піднімали винищувачі

Міноборони Румунії повідомило, що на тлі атаки рф у понеділок, 21 вересня, їхня система радіолокаційного спостереження виявила "повітряну ціль, що рухалася за 12 кілометрів на північ від Кілії, поблизу кордону з Румунією".

Було повідомлення про тривогу для населення на півночі повіту Тулча у країні, о 05:30 було передано повідомлення RO-Alert.

"Два літаки F-16 Повітряних сил Румунії, що перебувають на бойовій службі Повітряної поліції на 86-й авіабазі Борча, вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу ситуації. Повітряна тривога для півночі повіту Тулча припинилася о 06:14. Про вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося", - вказали у Міноборони Румунії.

Юлія Шрамко

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